Dal 22 maggio 2027 il Golfo si trasformerà nel teatro della Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series
Per la prima volta l’Italia ospita l’America’s Cup Match, con quattro nazioni vincitrici pronte alla sfida totale
Il countdown è finalmente iniziato. Mancano esattamente sei mesi al primo colpo di pistola che darà il via alla Louis Vuitton 38a America’s Cup
Il 22 maggio 2027, poco dopo le 14:00, il Golfo di Napoli diventerà il centro del pianeta vela con l’apertura ufficiale della Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series.
Niente fasi di studio o avvicinamento morbido, il weekend inaugurale proietterà subito tutti e sette gli AC75 sulla stessa linea di partenza per una serie di regate di flotta ad alta tensione.
In palio ci saranno punti pesantissimi fin dal primo metro. Ogni manovra sui foil, ogni chiamata tattica e ogni frazione di nodo rischiano di tracciare la rotta dell’intera campagna.
Una prima volta storica per l’Italia
L’appuntamento napoletano segna una svolta epocale nei 176 anni di storia della Vecchia Brocca:
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L’Italia ospita l’America’s Cup Match. Per la prima volta assoluta, le acque nostrane assegneranno il trofeo sportivo più antico del mondo, sfida decisiva al via dal 10 luglio 2027.
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Parterre dei campioni. Per la prima volta nella stessa edizione parteciperanno tutte e quattro le nazioni ad aver già alzato la Coppa (Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda e Svizzera).
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La rotta verso il Defender. Sei sfidanti si daranno battaglia per conquistare il pass di unico Challenger e sfidare i campioni in carica di Emirates Team New Zealand, in gara nelle regate iniziali senza accumulare punti ai fini della classifica sfidanti.
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La mappa dell’evento, Bagnoli e Lungomare Caracciolo
La competizione ridisegnerà la mappa della città, dividendosi tra operatività e grande spettacolo di pubblico:
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Bagnoli (Il cuore tecnico e la FanZone) ospiterà le basi operative dei sette team, il Race Village e la FanZone aperta ai tifosi. Un polo interattivo con simulatori, approfondimenti di ingegneria navale e villaggi sponsor.
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Lungomare Caracciolo (L’arena naturale) si trasformerà in una tribuna a cielo aperto per centinaia di migliaia di appassionati, allestita con maxischermi, aree eventi e una vista privilegiata sul campo di regata dominato dal Vesuvio.
Nei prossimi sei mesi lo sviluppo tecnologico e le sessioni di allenamento definiranno i dettagli di quella che si preannuncia come un’estate indimenticabile.
Il 22 maggio i foil staccheranno l’acqua, Napoli è pronta a volare