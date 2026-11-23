Pallanuoto, nona giornata di A1: Savona-Brescia vale il vertice

La Serie A1 maschile di pallanuoto torna subito in vasca con il turno infrasettimanale della nona giornata. Il programma si apre domani con l’anticipo tra Polissimo e Telimar, mentre mercoledì andranno in scena sei partite. Il match più atteso è senza dubbio Rari Nantes Saona-AN Brescia, in programma alle 20.00 e trasmesso su Rai Sport.

Savona-Brescia il big match di giornata

Brescia arriva all’appuntamento a punteggio pieno e condivide la vetta con la Pro Recco, Savona, invece, è terzo con 21 punti e una partita ancora da recuperare: una vittoria potrebbe quindi accorciare sensibilmente le distanze dalla coppia di testa. Alle loro spalle Trieste occupa la quarta posizione con 17 punti.

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Il turno infrasettimanale partirà domani alle 14.00 alla “Felice Scandone” con Posillipo-Telimar. Mercoledì alle 15.15 toccherà a De Akker Bologna-Canottieri Napoli, poi alle 19.30 spazio al derby della capitale tra Olympic Roma e Roma Vis Nova. Alle 20.00 giocheranno invece Trieste-Ortigia, Savona-Brescia e Lazio-Pro Recco.

Recco cerca l’allungo, Trieste vuole stare agganciata al gruppo scudetto

La Pro Recco farà visita alla Lazio con l’obiettivo di proseguire la propria marcia. Trieste proverà invece a consolidare il quarto posto contro un’Ortigia reduce da due sconfitte consecutive.

A. chiudere la nona giornata, alle 21.00, il derby ligure tra Iren Genova Quinto e Chiavari Nuoto. Savona-Bresca resta però il piatto forte del turno.