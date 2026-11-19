America’s cup a sei mesi dal via ecco il programma

Napoli pronta a soffiare sulle vele del mondo

Il programma completo delle regate entra nel vivo. Bagnoli si trasforma nel quartier generale operativo e mediatico della Louis Vuitton 38ª America’s Cup.

Ecco tutte le date ufficiali e la mappa dei servizi media sul Golfo.

I foil scalpitano, la macchina organizzativa corre e il Golfo di Napoli affila le armi per l’evento velico più prestigioso del pianeta.

Mancano esattamente sei mesi al via ufficiale della Louis Vuitton 38ª America’s Cup. Il 22 maggio 2027 segnerà l’avvio delle prime regate di flotta, aprendo una stagione primaverile ed estiva destinata a proiettare la capitale partenopea al centro del panorama sportivo globale.

Bagnoli si prepara a diventare il cuore pulsante e l’hub logistico della manifestazione.

È qui che prenderanno forma le basi dei team, il Race Village principale e il nuovissimo Media Centre, coordinando l’intero circo mediatico e sportivo che si snoderà fino al lungomare Caracciolo.

Il Calendario Ufficiale delle gare

Sette imbarcazioni AC75 in rappresentanza di sette nazioni scenderanno in acqua fin dal weekend inaugurale.

Per la prima volta nei 176 anni di storia della Coppa, le quattro nazioni che hanno già alzato il trofeo — Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda e Svizzera — si ritroveranno nello stesso tabellone.

Alla fase di Round Robin parteciperà anche il Defender Emirates Team New Zealand, in arrivo in questi giorni a Napoli, pur senza accumulare punti validi ai fini della classifica Challenger.

Evento / Fase Date Ufficiali Louis Vuitton Cup — Regate di flotta di apertura 22 – 23 maggio 2027 Louis Vuitton Cup — Round Robins 26 maggio – 11 giugno 2027 Youth America’s Cup 2 – 6 giugno 2027 Louis Vuitton Cup — Ripescaggio 12 – 13 giugno 2027 Louis Vuitton Cup — Semifinali e Finale 16 giugno – 4 luglio 2027 Women’s America’s Cup 5 – 9 luglio 2027 Louis Vuitton 38ª America’s Cup Match Inizio 10 luglio 2027 (Conclusione entro il 19 luglio)

La prima data utile per l’assegnazione dell’Auld Mug nel Match finale (al meglio delle 7 vittorie) è fissata per il 16 luglio 2027, meteo permettendo

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Bagnoli e il Media Centre

Il quartier generale di Bagnoli ospiterà un impianto all’avanguardia a supporto dell’informazione internazionale.

Il nuovo Media Centre coordinerà l’accredito di giornalisti, fotografi ed emittenti televisive provenienti da ogni continente, garantendo un accesso diretto ai protagonisti dell’evento:

Conferenze Stampa Ufficiali. Incontri calendarizzati con i rappresentanti dei team e l’organizzazione.

Daily Mixed Zone. Area interviste quotidiana al termine delle regate con velisti, skipper e personale tecnico subito dopo il rientro a terra.

Race Info Hub. Cronometraggio in tempo reale, bollettini meteo ufficiali, comunicati e classifiche aggiornate.

Accanto alle strutture per gli addetti ai lavori, l’area FanZone e il Race Village di Bagnoli consentiranno al pubblico di toccare con mano le tecnologie della vela moderna con simulatori interattivi ed eventi dedicati, completando la cornice sul Lungomare Caracciolo

Svelata la “13 Stripes” che gareggerà a Napoli per l’America’s Cup