Phoenix Cup 2026, Resca sfiora il podio nel Mixed Team: Italia protagonista con due ori individuali

Si chiude a Chengdu la Phoenix Cup 2026 di Trap, con l’ultima giornata dedicata alla gara Mixed Team. L’Italia non riesce ad aggiungere un’altra medaglia al proprio bottino, ma lascia comunque la Cina con indicazioni molto positive. Il miglior risultato nel misto arriva da Daniele Resca, quarto insieme alla cinese Yang Haiyan, mentre Andrea Diana, Giulia Grassia e Lucia Palmitessa restano fuori dalla finale.

Resca sfiora il podio

Resca, portacolori dei Carabinieri, ha centrato l’accesso alla finale insieme a Yan Haiyan grazie al 132/150 + 1 ottenuto nelle qualificazioni. Nel confronto per le medaglie l’azzurro ha confermato un’ottima precisione, chiudendo con 8/10, ma il 4/10 della compagna cinese ha fermato la coppia a 12/20, risultato valido per il quarto posto.

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Molto vicini alla finale anche altri italiani. Andrea Diana, in coppia con Xu Rong, ha chiuso sesto con 131/150, stesso punteggio di Giulia Grassia e Chen Liang, settimi. Ottava posizione invece per Maria Lucia Palmitessa, affiancata da Ji Deyang, con 130/150.

Due ori individuali: il bilancio azzurro resta positivo

La vittoria nel Mixed Team è andata alla Cina con Hu Zhihan e Fan Xinyue, davanti a Red Zhaojun-Liu Yingzi e Yu Yinping-Zhang Junyi. Per l’Italia, però, il bilancio resta positivo.

Resca e Palmitessa avevano infatti già conquistato due medaglie d’oro nelle rispettive gare individuali di Trap, regalando alla delegazione guidata da Ferdinando Rossi i risultati più importanti di tutta la trasferta.