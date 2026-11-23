Nuoto italiano, chi saranno i protagonisti a LA28 ?

Ecco l’identikit dei giovani azzurri nel nuoto per i giochi olimpici di Los Angeles 2028

Mentre l’Italnuoto consolida il proprio status nelle rassegne internazionali grazie al peso dei suoi veterani, la filiera della Federazione Italiana Nuoto lavora a pieno ritmo nel lungo percorso d’avvicinamento ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

L’avvicinamento a LA28 propone sfide regolamentari inedite. La finestra di qualificazione che scatterà il 1° marzo 2027, l’introduzione dei 50 metri dorso, rana e farfalla nel programma olimpico e il nuovo meccanismo degli ARC (Additional Relay Competitor).

In questo scenario, la transizione dal nuoto giovanile alle selezioni assolute rappresenta la chiave strategica per mantenere l’Italia al vertice.

Abbiamo cercato, noi di Sportface, di analizzare nel dettaglio la griglia dei talenti destinati a contendersi i pass per il SoFi Stadium, divisi tra atleti già fermamente inseriti nella Nazionale maggiore e prospetti in piena rampa di lancio.

La lista naturalmente meriterà un’aggiornamento nel periodo di avvicinamento alle Olimpiadi.

Le certezze giovanili già al vertice assoluto

Non si parla soltanto di speranze future, ma di atlete che detengono già primati e medaglie nelle massime rassegne senior. È questo il gruppo di testa che fa da ponte tra la generazione dei campioni affermati e la nuova leva.

Sara Curtis (Classe 2006 – CS Esercito / Team Dimensione Nuoto)

È la stella polare della nuova velocità azzurra. Già presente ai Giochi di Parigi 2024 e protagonista assoluta tra vasca corta ed europea in vasca lunga, detiene i record italiani nei 50m stile libero (23″99) e 100m stile libero (52″69), oltre al record del mondo nei 50m dorso (26″56).

In ottica LA28. Con l’inserimento ufficiale dei 50m dorso nel programma olimpico, la piemontese diventa una primissima scelta non solo per lo sprint a stile libero e le staffette, ma anche per una caccia diretta al podio nella nuova prova veloce a dorso.

Bianca Nannucci (Classe 2008 – Fiamme Oro / RN Florentia)

Campionessa europea juniores nei 200 stile libero, la fiorentina è uno dei prospetti più solidi per la gestione della distanza media.

In ottica LA28. La sua continuità nei 200m la rende la candidata naturale per inserirsi in pianta stabile nella 4×200 stile libero azzurra, una delle gare storicamente più esigenti in termini di profondità di rosa.

Lucrezia Domina (Classe 2008 – Fiamme Gialle / H. Sport Firenze) & Valentina Procaccini (Classe 2008 – Fiamme Azzurre / CC Aniene)

Completano l’ossatura femminile del mezzofondo:

Domina garantisce versatilità tra i 100 e i 200 stile libero, risultando decisiva anche nei cambi di frazione delle staffette giovanili.

Procaccini rappresenta la continuità della scuola azzurra sulle distanze lunghe (400, 800 e 1500m stile libero), atleta solida nel ritmo e nella gestione delle batterie.

Le stelle emergenti del settore femminile

Alle spalle del gruppo già affermato, la catena di montaggio del nuoto femminile continua a produrre profili di altissimo livello cronometrico.

Alessandra Mao (Classe 2011 – Team Veneto)

È l’atleta più giovane sotto la lente dell’intero movimento continentale. La veneta ha mostrato un’evoluzione cronometrica precoce ma estremamente strutturata nei 100 e 200 stile libero.

In ottica LA28. Oro europeo juniores nei 100m stile libero ed esordiente in Nazionale senior, possiede doti d’acquaticità che la proiettano come una pedina fondamentale per le staffette veloci e per i 200 stile libero nel quadriennio olimpico.

Caterina Santambrogio (Classe 2009 – In Sport Rane Rosse)

Elemento di rara polivalenza tecnica, capace di disimpegnarsi ad alti livelli tra farfalla e misti.

In ottica LA28. Titolo europeo juniores nei 100m farfalla e costanti piazzamenti nei misti. La sua flessibilità è una risorsa preziosa per la composizione delle staffette miste e per l’accesso tramite la nuova regola degli ARC.

Lucrezia Mancini (Spoleto Nuoto) & Marta Taddei (H. Sport Firenze)

Rappresentano la nuova scuola della rana femminile (classe 2008-2009). Entrambe semifinaliste e finaliste continentali giovanili nei 100 e 200m rana, si candidano al ruolo di rincalzi diretti nei turni di qualificazione assoluti.

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I prospetti del settore maschile

Nel settore maschile, il ricambio generazionale punta ad alimentare la tradizione sprint e la rana, fondamentali per mantenere competitive le staffette azzurre.

Cristian Tassan-Caser (Classe 2008 – Sogisport) & Francesco Ceolin (Classe 2008 – Team Veneto)

Due profili speculari per il settore della velocità pura:

Tassan-Caser: Medagliato europeo giovanile nei 50m stile libero e frazionista fisso sotto i 50 secondi nella 4×100 stile libero.

Ceolin: Argento europeo juniores e velocista puro orientato ai 50m stile libero e alla farfalla.

In ottica LA28. Entrambi beneficiano dell’ampliamento del programma gare ai 50m. Rappresentano la prima linea per rinfrescare le rotazioni delle staffette veloci maschili.

Gabriele Garzia (Classe 2008 – In Sport Rane Rosse) & Michele Longobardo (Classe 2008 – CS Carabinieri / Ranidae)

La tradizione della rana maschile trova continuità in questa coppia di classe 2008:

Garzia: Bronzo europeo juniores nei 200m rana (2’13″07), atleta dotato di eccellente distribuzione dello sforzo nella seconda metà di gara.

Longobardo: Specialista della distanza breve (100m rana), già protagonista nelle selezioni giovanili azzurre.

Pietro Remorini (In Sport Rane Rosse) & Gabriele Di Scola (NC Milano)

Specialisti del dorso (classe 2008) in fase di strutturazione fisica. Entrambi hanno accumulato esperienza nelle fasi finali degli Europei Juniores, mettendo in mostra sensibili margini di crescita nella fase subacquea.

Quadro di sintesi dei profili chiave

Atleta Anno Società Specialità Status / Target LA28 Sara Curtis 2006 CS Esercito / TDN 50-100 SL, 50 Dorso Nazionale Maggiore / 50m Dorso & Staffette Alessandra Mao 2011 Team Veneto 100-200-400 SL Stella giovanile / Prospettiva 200 SL & Staffette Bianca Nannucci 2008 Fiamme Oro / RN Florentia 200-400 SL Campionessa Eurojrs / Pilastro 4×200 SL Sara Curtis / Lucrezia Domina 2008 Fiamme Gialle / H. Sport 100-200 SL Staffette veloci e 200 SL Valentina Procaccini 2008 Fiamme Azzurre / CC Aniene 400-800-1500 SL Mezzofondo prolungato Cristian Tassan-Caser 2008 Sogisport 50-100 SL Velocità maschile / Staffetta 4×100 SL Francesco Ceolin 2008 Team Veneto 50 SL / Farfalla Velocità pura / Nuove prove 50m Gabriele Garzia 2008 In Sport Rane Rosse 100-200 Rana Mezzofondo rana maschile Michele Longobardo 2008 CS Carabinieri / Ranidae 100-200 Rana Rana maschile / Staffetta Misti Caterina Santambrogio 2009 In Sport Rane Rosse Misti / Farfalla Polivalente / Staffette miste

Il nodo strategico e la gestione del passaggio al nuoto Senior

L’efficienza della struttura federale azzurra si misurerà nei prossimi 18 mesi. Il passaggio dalle categorie giovanili al nuoto Senior richiede un adattamento ai carichi di lavoro e alla pressione agonistica dei collegiali assoluti.

Con la nuova regola degli ARC (Additional Relay Competitor), disporre di una rosa ampia di atleti in possesso di tempi limite (anche Standard B) su più distanze permetterà all’Italia di completare i contingenti olimpici senza sovraccaricare i punti di forza della squadra.

Il percorso verso il SoFi Stadium passa inevitabilmente dalla maturazione di questo gruppo.

Perché alla fine, al di là delle tabelle ministeriali, dei cronometri spaccati al centesimo e delle rigide alchimie dei regolamenti, il nuoto resta una questione ferocemente intima.

È il silenzio sordo che inghiotte il mondo un istante prima del tuffo, è quel respiro trattenuto che pesa più di quattro anni di attesa, è il rumore sordo del cuore che batte nel petto mentre l’acqua si fa specchio e traguardo

Los Angeles 2028 non sarà soltanto una griglia di partenza o un elenco di quote da incastrare, sarà la resa dei conti con l’ossessione, la fame di chi vuole prendersi la storia e che non ha mai smesso di crederci per un solo giorno.

Un punto di riferimento centrale lungo tutto il percorso che porterà a LA28 sarà FIN TV, il canale tematico presente su Sportface interamente dedicato alle discipline acquatiche.

Un canale multipiattaforma pensato per raccontare in tempo reale non solo i riscontri cronometrici e i pass olimpici, ma anche il percorso umano e tecnico dei nuotatori azzurri nella lunga marcia verso il SoFi Stadium.