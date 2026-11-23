Spada azzurra protagonista in Europa: Under 20 a Novi Sad, due club italiani in gara a Heidenheim

Weekend internazionale intenso per la spada italiana, impegnata su due fronti tra Serbia e Germania. A Novi Sad scatterò la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo U20, preceduta dalle prove riservata agli U17, mentre a Heidenheim due formazioni italiane prenderanno parta alla Coppa Europa per Club.

Coppa del Mondo U20: tutti gli azzurri in gara a Novi Sad

Il programma servo inizierà giovedì con le prove Cadetti. Tra gli uomini saranno in gara Francesco Ciani, Davide Della Vedova, Alessandro Monteneri, Leonardo Roppo e Davide Tiralongo; nel femminile, invece, spazio a Federica Aurisicchio, Benedetta Bianchi, Federica Boffi, Domitilla Cretì, Eleonora Gregori, Nina Clelia Kacar, Elena Lucisano e Alessandra Spiniella.

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Venerdì toccherà agli U20 uomini, con dodici italiani tra cui Pietro de Gaetano, Francesco Delfino, Luca Iogna Prat, Riccardo Gera ed Edoardo Trabucco. Sabato sarò il turno della prova femminile con Francesca Aina, Carola Calogiuri, Ludovica Costantini, Lavinia Delfino, Lucia Grasso, Maria Sonzogni e altre azzurre. Domenica chiusura con le gare a squadre: de Gaetano, Delfino, Gera e Iogna Prat tra gli uomini; Casale, Costantini, Delfino e Testa tra le donne.

Coppa Europa per Club: Bergamo e Bresso sfidano l’Europa

Sabato i riflettori sono puntati anche su Heidenheim, dove la Polisportiva Scherma Bergamo e la Scherma Bresso rappresenteranno l’Italia nella Coppa Europa a squadre per Club.

Bergamo schiererà Filippo Brignoli, Marco Francesco Locatelli, Niccolò Gionfriddo e Riccardo D’Angelo, mentre Bresso sarà composta da Fabio Barbara, Mattia Cremonesi, Mattia Loiacono e Yordano De La Caridad Suarez Santiuste. Le due società si erano classificate quarta e quinta agli ultimi Campionati Italiani di Serie A1, guadagnandosi così l’accesso alla prestigiosa competizione europea.