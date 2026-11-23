Sinner, tre stagioni senza tregua: dall’anca alla sospensione, ora il ginocchio lo ferma ancora

Da quando è entrato nell’élite del tennis mondiale, Jannik Sinner non è ancora riuscito a vivere una stagione lineare. Il 2026 dell’italiano si chiude con un altro stop pesante, dato che l’azzurro ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico che non gli permetterà di prendere parte ai prossimi Australian Open.

Dal problema all’anca alla sospensione per il caso Clostebol

Il primo grande contrattempo della carriera di Sinner è arrivato nel 2024. Un problema all’anca costrinse l’italiano al ritiro prima dei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid e successivamente a rinunciare agli Internazionali d’Italia. L’altoatesino tornò in campo soltanto al Roland Garros, dopo circa tre settimane senza disputare nessuna partita ufficiale.

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Nel 2025 lo stop non fu invece di natura fisica, dato che Sinner accettò un periodo di sospensione di tre mesi nell’ambito dell’accordo con la WADA per il caso Clostebol. Fermo dal 9 febbraio, tornò nel circuito il 4 maggio in casa, a Roma.

Il 2026 finisce con l’operazione al ginocchio

Il 2026 sembrava finalmente l’anno della continuità, dato che tra Wimbledon ed altri tornei Sinner sembrava lanciato verso un finale da protagonista da primo nella classifica ATP. Il ginocchio ha però deciso di stravolgergli i piani, con l’italiano costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere il problema.

Tre stagioni differenti, tre ostacoli diversi: anca nel 2024, sospensione nel 2025 e ginocchio nel 2026. Un percorso accidentato che rende ancora più significativa la capacità di Sinner di restare ai vertici nonostante i continui stop e ripartenza.