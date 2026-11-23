Clemente Russo non si arrende dopo il ko: “Ho ancora 8 mesi per combattere da professionista”

Dopo la sconfitta del 21 novembre contro El Maghraby, il pugile di Marcianise lascia aperta la possibilità di un altro incontro. “Se c’è bisogno di dare un’altra spinta di popolarità al pugilato, io ci sono”.

Clemente Russo non considera necessariamente conclusa la sua avventura sul ring. Dopo il ko tecnico subito contro Mohamed “Momo” El Maghraby, il quarantaquattrenne di Marcianise lascia aperta la possibilità di disputare un altro incontro da professionista.

“Se c’è bisogno di dare un’altra spinta di popolarità al pugilato, io ci sono”, dichiara dopo il match. Una disponibilità accompagnata da una scadenza che lo stesso Russo richiama in conferenza stampa: “Da regolamento ho ancora 8 mesi per combattere da professionista, finché non compirò 45 anni”.

Russo non esclude un nuovo incontro

Il pugile campano non annuncia un altro appuntamento, ma non chiude la porta: “Vediamo se ce ne sarà un altro in futuro. Lui è stato bravo e ha una carriera davanti, io sono un vecchietto…”.

Al riconoscimento del valore dell’avversario affianca il significato che attribuisce al proprio ritorno: “Lo sport illumina il sentiero della vita a qualsiasi età, spero di aver ispirato tanti giovani”.

Russo era tornato a combattere cinque anni dopo il ritiro dal pugilato dilettantistico, portando nel professionismo una carriera impreziosita dai titoli mondiali del 2007 e del 2013 e dagli argenti olimpici di Pechino 2008 e Londra 2012.

Il match del 21 novembre, fermato al terzo round

L’incontro si è disputato sabato 21 novembre all’Allianz Cloud di Milano, nell’ambito di The Art of Fighting – TAF 14. Di fronte a Russo c’era El Maghraby, già campione italiano dei pesi mediomassimi e più giovane di quattordici anni.

Dopo una prima ripresa di studio, El Maghraby ha cominciato ad affondare i colpi nel secondo round. Nel terzo è arrivata l’azione decisiva: un potente gancio destro al mento ha messo in difficoltà Russo, finito con la testa tra le corde.

L’arbitro ha interrotto il combattimento a 1’46” della terza ripresa, decretando il ko tecnico. A caldo Russo ha sostenuto di poter proseguire: “Potevo continuare tranquillamente”. Una valutazione diversa da quella del direttore di gara, che ha deciso di fermare l’incontro.

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Il riconoscimento all’avversario e il pubblico di Milano

Pur dopo la sconfitta, Russo ha rivolto parole di apprezzamento al vincitore: “El Maghraby è stato bravo a sorprendermi con quell’azione, ha un futuro davanti e gli auguro il meglio”.

El Maghraby ha a sua volta riconosciuto il peso del nome e della storia sportiva dell’avversario: “Clemente è una leggenda, uno che ha un curriculum che parla da solo. Grazie a lui ho avuto tutta questa visibilità…”.

Il ritorno di “Tatanka” ha richiamato cinquemila spettatori all’Allianz Cloud, con il tutto esaurito raggiunto nei giorni precedenti. A bordo ring erano presenti anche protagonisti della scena musicale come Lazza, Noyz Narcos, Kid Yugi e Rhove.

La risposta del pubblico resta uno degli elementi su cui Russo insiste nel guardare oltre il risultato. Per ora non c’è un nuovo match annunciato: c’è la disponibilità a rimettersi in gioco, se il suo ritorno potrà contribuire a dare attenzione al pugilato.