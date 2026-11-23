Short track, Elisa Confortola vola in vetta nei 1500: Italia protagonista anche con Ioriatti quarta

È un momento straordinario per Elisa Confrotola, nuova leader della classifica del World Tour 2026-2027 di short track nei 1500 metri femminili. L’azzurra, reduce da due vittorie consecutive tra Canada e Corea del Sud, ha raggiunto quota 212 punti, superando di appena due lunghezze la sudcoreana Minjeong Choi. Ma le buone notizie per l’Italia non finiscono qui: Gloria Ioriatti è quarta con 138 punti, a conferma di un movimento azzurro sempre più competitivo nella distanza.

Confortola davanti a Choi

La svolta nella stagione di Confortola è arrivata nelle ultime due tappe del circuito. La pattinatrice italiana ha prima conquistato il successo in casa, portando a casa 100 punti, per poi ripetersi a Seoul, ancora nei 1500 metri, aggiungendone altri 100. Sommando anche i 12 punti ottenuti nella prima tappa, il totale sale così a 212.

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Alle sue spalle resta vicinissima Minjeong Choi, seconda a quota 210, mentre la canadese Courtney Sarault occupa il terzo posto con 186 punti.

Ioriatti quarta: l’Italia sogna in grande nei 1500

Anche Gloria Ioriatti sta vivendo un ottimo avvio di World Tour. L’azzurra aveva conquistato 60 punti nella prima tappa e 70 nella seconda, prima degli 8 raccolti nel terzo appuntamento. Il totale di 138 le consente comunque di occupare la quarta posizione della classifica.

Alle sue spalle figurano nomi di primo piano come Gilli Kim, Jianing Zhang. Hanne Sesmet e Florence Burnelle.