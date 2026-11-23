Pista lunga, l’Italia guarda a Heerenveen: cinque podi e nuovi protagonisti nelle prime due tappe

Tra Pechino e Obihiro gli azzurri hanno raccolto cinque podi e dieci piazzamenti nei primi sei in Coppa del Mondo. In Giappone sono arrivati il terzo posto nei 500 metri, che mancava all’Italia dal 1998, quello di Di Stefano nei 1.500 e l’argento dell’inseguimento a squadre. Dal 4 al 6 dicembre si gareggia a Heerenveen.

Il pattinaggio di velocità italiano archivia la doppia trasferta asiatica di Coppa del Mondo con un bilancio molto positivo. Tra Pechino e Obihiro la nazionale ha messo insieme cinque podi e dieci piazzamenti tra i primi sei. È il segnale di un gruppo competitivo su più distanze, che alle certezze di sempre affianca volti nuovi pronti a prendersi la scena.

Il circuito si sposta ora in Europa: la prossima tappa è in programma a Heerenveen, nei Paesi Bassi, dal 4 al 6 dicembre. Sul ghiaccio olandese si capirà se il gruppo saprà dare continuità a un avvio in cui, oltre alla prova corale dell’inseguimento, sono arrivate indicazioni incoraggianti sia nello sprint sia nelle lunghe distanze.

Rosanelli riporta l’Italia sul podio dei 500 metri

La notizia più forte arriva dai 500 metri. Jeffrey Rosanelli ha chiuso terzo in 34″67 e ha riportato un italiano sul podio della specialità in Coppa del Mondo ventotto anni dopo l’ultima volta, che risaliva al 1998. Promosso in Division A dopo la tappa precedente, l’azzurro ha sfruttato subito l’occasione. Nella gara vinta da Jordan Stolz ha fatto segnare lo stesso tempo al centesimo del secondo classificato Gao Tingyu, che lo ha preceduto solo per una questione di millesimi. A Heerenveen avrà un’altra occasione per confermare il salto di qualità.

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Di Stefano a segno nei 1.500 metri

A Obihiro è arrivato anche il terzo posto di Daniele Di Stefano nei 1.500 metri. L’atleta delle Fiamme Oro ha chiuso in 1’44″72, alle spalle di Ning Zhongyan e Stolz, firmando il quarto podio in carriera nel circuito maggiore. Il risultato pesa anche per la distanza: per Di Stefano è il primo podio in una gara individuale diversa dalla mass start. Inoltre torna tra i primi tre per la prima volta dal dicembre 2024.

L’inseguimento a squadre resta una garanzia

La certezza più solida resta il trio formato da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Riccardo Lorello. Dopo la vittoria di Pechino, i tre azzurri hanno conquistato il secondo posto a Obihiro con il tempo di 3’39″63, a 1″03 dagli Atleti Individuali Neutrali. Una vittoria e un secondo posto nelle prime due tappe confermano che la specialità dà continuità ai colori azzurri: anche nei Paesi Bassi si ripartirà da qui.

Buone risposte sono arrivate anche dai 5.000 metri. Lorello ha chiuso quarto ed eguagliato così il suo miglior risultato in Coppa del Mondo, ottenuto proprio nella prima uscita di Pechino. Subito dietro di lui si è piazzato Ghiotto, quinto, mentre Malfatti ha chiuso tredicesimo.

Pergher e Rossi, passi avanti tra le donne

Segnali positivi anche dal settore femminile. Nei 500 metri Serena Pergher ha chiuso quinta in 37″92, eguagliando il suo miglior risultato in Coppa del Mondo, a meno di tre decimi dal podio. Linda Rossi ha invece ottenuto il suo miglior piazzamento nel circuito con il settimo posto nei 3.000 metri, chiusi in 4’04″50. Sono due gare lontanissime per distanza, ma entrambe danno spessore al percorso della squadra.

Obiettivo Heerenveen

I tre podi di Obihiro confermano le buone indicazioni arrivate all’esordio di Pechino. La forza di questo inizio di stagione sta nella varietà di atleti e specialità: l’inseguimento si conferma ad alto livello, mentre le gare individuali allargano il gruppo degli azzurri competitivi. Ora bisogna dare seguito a questi numeri. Dal 4 al 6 dicembre Heerenveen rimetterà la squadra di fronte all’élite mondiale, e l’Italia ci arriva con cinque podi in due tappe e più carte da giocare per il resto della stagione.