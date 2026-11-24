Sinner rivela: “Ho provato a evitare l’intervento, ma il ginocchio non rispondeva”

Jannik Sinner ha parlato del suo infortunio dopo l’intervento chirurgico al ginocchio: le ultime sul suo percorso verso il rientro

Jannik Sinner si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere i problemi al ginocchio destro che lo tengono lontano dai campi dal trionfo di Wimbledon. L’operazione si è svolta in Finlandia, affidata alle mani esperte del professor Lasse Lempainen, con la supervisione del medico di fiducia Herbert Schönhuber.

A darne l’annuncio è stato lo stesso altoatesino attraverso i propri canali social, spiegando i motivi di questa scelta: “Negli ultimi mesi, insieme al mio team, abbiamo provato di tutto per curare il mio infortunio senza ricorrere all’intervento chirurgico. Dopo alcuni progressi molto incoraggianti all’inizio, purtroppo il mio ginocchio non ha risposto come tutti speravamo”, ha detto.

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“Ed è per questo che oggi mi sono sottoposto a un piccolo intervento per migliorare le condizioni della mia bandelletta ileotibiale”. Un messaggio sincero che si chiude con una nota emotiva: “Mi manca molto stare in campo”.

L’operazione di Sinner e il percorso verso il rientro

Si tratta di un’operazione definita “minore”, mirata a ridurre la tensione e l’attrito sul condilo femorale allungando la bandelletta ileotibiale. Nonostante la natura dell’intervento, i tempi di riabilitazione stimati sono di tre o quattro mesi. Questo stop forzato costringerà il numero due del mondo a saltare l’intera preparazione invernale e, soprattutto, il primo Slam del 2027, gli Australian Open.

L’obiettivo del team azzurro è ora chiaro: lavorare con pazienza e metodo per garantire un recupero completo e impeccabile, puntando a rivedere Sinner competitivo e al massimo della forma con l’arrivo della primavera.