Botta e risposta Riccò-Pogacar: «È un attimo che vieni a fare il gelato con me»

Lo sloveno difende il ciclismo attuale e parla del rischio di ritrovarsi a «vendere gelati» dopo un errore legato al doping. L’ex corridore, oggi attivo nella gelateria, raccoglie la provocazione e risponde su Instagram anche con un fotomontaggio.

Una battuta sui gelati accende il botta e risposta tra Tadej Pogacar e Riccardo Riccò. Il campione sloveno, parlando di doping e delle conseguenze che una violazione può avere sulla carriera di un corridore, ha evocato il rischio di ritrovarsi fuori dall’ambiente a vendere gelati. Un riferimento nel quale l’ex scalatore emiliano, oggi impegnato proprio in quel settore, si è riconosciuto.

La replica è arrivata attraverso una storia su Instagram: «Accetto il dissing. Molto simpatico. Anche io sto al gioco». Poi Riccò ha rilanciato: «È un attimo che vieni a fare il gelato con me».

Le parole di Pogacar sul doping nel gruppo

All’origine della discussione c’è un’intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale Pogacar ha espresso fiducia nella maggioranza dei corridori e nel loro modo di affrontare la professione.

«Il doping adesso non esiste per la maggioranza del gruppo. Si corre con il cuore e con la giusta mentalità. Tutti sappiamo che sostanze proibite, vietate, possono danneggiare la salute. E, allo stesso tempo, il ciclismo è uno sport e nessuno vuole rischiare la vita per questo», ha dichiarato lo sloveno.

Il suo ragionamento riguarda anche la preparazione, il recupero e il lavoro necessario per ottenere risultati. Investimenti che, secondo Pogacar, la grande maggioranza degli atleti non vuole compromettere ricorrendo a pratiche proibite.

La frase sui gelati e il futuro dopo le corse

Il passaggio che ha provocato la risposta di Riccò è arrivato quando lo sloveno ha allargato la riflessione alla vita professionale dopo il ritiro.

«Molti vogliono restare nell’ambiente anche dopo la fine della carriera, come direttori sportivi, allenatori. Con un errore rischi poi di finire a vendere gelati, o qualcosa del genere».

Riccò ha interpretato quelle parole come una frecciata alla propria storia: dopo la carriera agonistica, segnata dalle vicende legate al doping, l’ex corridore ha avviato una nuova attività nella gelateria artigianale a Vignola, in provincia di Modena.

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Riccò risponde con un video e un fotomontaggio

La reazione social comprende anche un fotomontaggio che raffigura Pogacar dietro un bancone mentre serve un gelato a Riccò, trasformando in immagine il riferimento contenuto nell’intervista.

Nel messaggio, l’ex “Cobra” di Formigine accetta inizialmente il tono della provocazione: «Accetto il dissing. Molto simpatico. Anche io sto al gioco. Me lo aspettavo molto prima, diciamo».

Subito dopo, però, la risposta cambia registro: «Però ti dico anche che è un attimo che vieni a fare il gelato con me. Quindi prima di parlare bisogna essere sicuri al 100%. E ne ho visti tanti poi che sono passati dall’altra parte».

Uno scambio a distanza nato da una riflessione sul doping e sulle conseguenze professionali delle squalifiche, diventato personale attraverso il riferimento ai gelati e la lettura che Riccò ne ha dato.