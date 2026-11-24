L’Italia verso la Coppa Davis: titolari e riserve, occhio a Berrettini-Musetti

L’Italia si avvicina alla Coppa Davis ancora con diversi dubbi di formazione: il ballottaggio principale è quello tra Musetti e Berrettini

Alla vigilia dell’esordio nella Final 8 di Coppa Davis a Bologna, in programma mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud, il capitano Filippo Volandri si trova a gestire una delle rose più profonde e competitive dell’intera competizione.

Senza Jannik Sinner, l’Italia punta comunque al quarto titolo consecutivo, forte di un reparto di singolaristi di altissimo profilo: Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, con Andrea Vavassori pronto a blindare il doppio.

Sulla carta, le gerarchie sembrano tracciate dalla classifica: il ruolo di numero uno spetta a Cobolli, reduce dalle ATP Finals e stabilmente in top-10.

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Il vero nodo, tuttavia, riguarda la seconda maglia di singolare, oggetto di un serrato ballottaggio tra Musetti, numero 27 del ranking e desideroso di riscattare una stagione altalenante, e Berrettini, numero 43 ma vero e proprio talismano della squadra, con una striscia aperta di 11 vittorie consecutive in Davis e segnali incoraggianti sul veloce indoor.

Le ultime sull’Italia in vista della Coppa Davis

L’asse Cobolli-Berrettini o Cobolli-Musetti resta la soluzione più naturale per l’avvio. Tuttavia, lungo il cammino verso l’Insalatiera, potrebbe aprirsi una strada più audace.

In caso di semifinale contro Cechia o Canada, o di finale contro avversarie del calibro di Spagna o Germania, Volandri potrebbe valutare una mossa a sorpresa: lasciare a riposo Cobolli, promuovendo Musetti a numero uno e Berrettini a numero due. Una scelta forte, dettata da stato di forma, tenuta fisica e incastri tattici, che dimostra come l’abbondanza di soluzioni permetta al capitano di modellare la squadra turno dopo turno.