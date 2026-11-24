Sandro Campagna nel nuovo Deep Dive di FinTv su Sportface

Capire il presente per disegnare il futuro, senza paura di scavare a fondo. Nel panorama mediatico anglosassone il ‘Deep Dive’ rappresenta da sempre la forma più pura di giornalismo d’approfondimento.

Una full immersion verticale condotta con chi a piscina la vive quotidianamente.

Ed è proprio con questo spirito che FINTV, il canale della Federazione Italiana Nuoto presente all’interno di Sportface, propone un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di sport acquatici e cultura sportiva.

Protagonista assoluto di questa puntata speciale è il Commissario Tecnico della Nazionale maschile, Sandro Campagna

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Tra certezze vincenti e nuove sfide

Attraverso la voce e la leadership del CT azzurro, Deep Dive di FINTV traccia una vera e propria mappa dello stato dell’arte della pallanuoto italiana. Non una semplice intervista, ma un’analisi tattica, umana e strategica.

Tra certezze e la solidità di un gruppo che continua a rimanere ai vertici del panorama mondiale, forte di un’identità tattica consolidata e di una cultura del lavoro senza scorciatoie e nel ricambio generazionale, nel come scoprire, coltivare e inserire le nuove leve nei meccanismi del Settebello senza perdere fame e competitività.

Naturalmente c’è la visione di lungo periodo con le sfide internazionali all’orizzonte, la gestione delle pressioni nei momenti chiave e il ruolo centrale della formazione all’interno del movimento italiano.

FINTV e Sportface Originals. La casa dei grandi approfondimenti

La presenza di FINTV nel palinsesto degli Originals di Sportface conferma la volontà di offrire un racconto sportivo diverso, capace di superare il clamore della cronaca quotidiana per regalare agli utenti contenuti esclusivi, tecnici e autorevoli.

Guarda subito il Deep Dive dedicato a FINTV con Sandro Campagna, disponibile in esclusiva su Sportface TV

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