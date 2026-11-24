Brignone torna sugli sci a Cervinia dopo 91 giorni dall’operazione: «Sono contenta»

La campionessa azzurra ha effettuato alcune discese in campo libero con gli sci da gigante, accompagnata dal fratello Davide e dallo skiman Mauro Sbardelotto. Proseguono riabilitazione e preparazione atletica.

Federica Brignone è tornata a sciare a Cervinia, a 91 giorni dall’intervento per la rimozione della placca e delle viti dal ginocchio sinistro. La campionessa azzurra ha effettuato alcune discese in campo libero sulla pista valdostana, dove nei giorni scorsi è caduta abbondante neve.

Con lei erano presenti il fratello Davide Brignone e lo skiman Mauro Sbardelotto. Federica ha utilizzato sci da gigante per questa prima mattinata di riavvicinamento alla neve.

Il percorso dopo l’intervento del 25 agosto

L’operazione era stata eseguita il 25 agosto alla casa di cura La Madonnina di Milano da Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica FISI.

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Il ritorno sugli sci rappresenta un primo passo verso un periodo di riavvicinamento alla neve, che procederà parallelamente alla riabilitazione e alla preparazione atletica portate avanti da Brignone dopo l’infortunio dell’aprile 2025.

Al termine della mattinata, la pluricampionessa olimpica di gigante e supergigante ha espresso la propria soddisfazione: «A tre mesi dall’ultima operazione, sono tornata a scivolare a Cervinia e sono contenta».