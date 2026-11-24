Pallanuoto, qualificazioni Olimpiadi LA28. Regolamento, date e come funziona

La lunga marcia verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 è ufficialmente tracciata

Con la pubblicazione del sistema di qualificazione da parte di World Aquatics e del CIO, il Settebello e il Setterosa conoscono ora tutte le tappe, le date e i criteri per staccare il pass a cinque cerchi.

La notizia più rilevante del nuovo quadriennio riguarda proprio il settore femminile. Per la prima volta nella storia olimpica, il torneo delle donne passa da 10 a 12 squadre, allineandosi finalmente a quello maschile in nome della piena parità di genere.

Un allargamento che aumenta le chance e offre un margine di respiro prezioso anche per le ambizioni dell’Italia.

Le tappe del cammino azzurro

Il regolamento prevede un percorso identico per uomini e donne, suddiviso in cinque finestre tra l’inverno ormai alle porte e la primavera del 2028

Nazione ospitante (1 posto)

Gli Stati Uniti sono già qualificati di diritto in entrambi i tabelloni, liberando così uno slot pesante nella corsa continentale americana.

World Cup 2027 (1 posto)

È la prima vera occasione per chiudere subito i giochi. Le fasi preliminari prenderanno il via a breve. Il Setterosa scenderà in vasca a breve a dicembre 2026 a Coimbra, mentre il Settebello inizierà il suo cammino a gennaio 2027 a Istanbul.

Le Finali di Atene (24-28 febbraio 2027) metteranno in palio il primo biglietto assegnato sul campo per la California.

Mondiali di Budapest 2027 (2 posti)

L’appuntamento centrale della prossima estate (26 giugno – 9 luglio) qualificherà le prime due nazionali non ancora in possesso del pass.

Un traguardo pienamente alla portata delle due selezioni azzurre, chiamate a confermarsi ai vertici mondiali.

Campionati Continentali (5 posti)

Tra luglio 2027 e gennaio 2028 si assegnerà un pass per ciascun continente.

Per l’Italia, lo snodo cruciale saranno i Campionati Europei di inizio 2028, tradizionali crocevia ad altissimo coefficiente di difficoltà dove servirà battere la concorrenza delle big del Vecchio Continente.

Torneo Preolimpico Mondiale (3 posti)

L’ultima chiamata è fissata per aprile 2028 (finestre del 3-9 aprile e 17-23 aprile, in sedi ancora da ufficializzare), dove due tornei, quello maschile e quello femminile, assegneranno gli ultimi tre posti disponibili.

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Il peso dello scorrimento

Come di consueto nel regolamento olimpico della pallanuoto, ogni pass verrà assegnato alla squadra meglio classificata tra quelle non ancora qualificate.

Se, ad esempio, gli Stati Uniti o la vincitrice della World Cup dovessero centrare la finale ai Mondiali di Budapest 2027, la carta olimpica scorrerebbe automaticamente alla terza classificata.

Un dettaglio tutt’altro che secondario, ogni singolo piazzamento, a partire già dai prossimi impegni invernali di World Cup, potrà rivelarsi decisivo per evitare l’incognita del Preolimpico e programmare con largo anticipo la spedizione americana.