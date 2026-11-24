Idea Pieroni guarda al 2027: «Mi sento pronta». Nel mirino Europei indoor e Diamond League

Ospite di Sprint Zone su OA Sport, la saltatrice azzurra ripercorre una stagione condizionata dai problemi alla caviglia e dalla delusione nella finale europea. Per il nuovo anno prepara modifiche alla rincorsa e punta anche a una tappa della Diamond League.

Ripartire dalla stagione indoor, puntare agli Europei di Valencia e conquistare un’occasione in Diamond League. Idea Pieroni guarda al 2027 con obiettivi precisi, dopo un’annata nella quale i progressi si sono intrecciati con i problemi fisici e con la delusione per la finale degli Europei.

La saltatrice in alto toscana dei Carabinieri ha raccontato il proprio percorso nell’intervista a Sprint Zone, la rubrica sul canale YouTube di OA Sport, soffermandosi anche sui cambiamenti che accompagneranno la preparazione.

Il 2027 tra Europei indoor e una nuova rincorsa

«Non vedo l’ora di iniziare la stagione indoor e gli Europei di Valencia anche se sappiamo bene che il livello sarà altissimo. Mi sento pronta», spiega Pieroni.

Nel lavoro verso i prossimi appuntamenti rientra una maggiore attenzione al riposo: l’azzurra racconta di aver aumentato le ore di sonno. Sul piano tecnico, invece, è già prevista una modifica: «Cambieremo la rincorsa, senza dubbio».

Tra i traguardi da inseguire c’è anche l’ingresso nel principale circuito internazionale di meeting: «Un obiettivo sarà sicuramente fare una tappa della Diamond League. Quest’anno speravo di farne una ma non c’è stato modo».

La finale europea e le energie mancate

Il bilancio del 2026 passa soprattutto dalla gara che le ha lasciato maggiore amarezza. Gli Europei, insieme ai Giochi del Mediterraneo, rappresentavano uno degli appuntamenti principali della stagione. Pieroni aveva raggiunto il primo obiettivo, la qualificazione alla finale, senza però riuscire poi a esprimere la misura che riteneva nelle proprie possibilità.

«La qualifica era stata importante dato che l’abbiamo raggiunta in 15. Dopo due giorni c’è stata la finale e forse ero un po’ soddisfatta e scarica», ricorda.

L’adrenalina e un recupero non ottimale hanno pesato sull’avvicinamento alla gara: «Non ho riposato nel migliore dei modi anche perché avevo grande adrenalina. In gara ero davvero “lessa”. Mi è dispiaciuto davvero tanto, non c’ero proprio mentalmente e fisicamente».

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La caviglia e una stagione da ricostruire

A condizionare il percorso erano stati anche i problemi alla caviglia di stacco, conseguenza della rottura di un legamento nella stagione precedente. L’infortunio era arrivato durante il riscaldamento del primo allenamento dopo il ritorno dai Campionati Europei a squadre vinti dall’Italia.

Pieroni aveva cercato di recuperare per i Mondiali di Tokyo, senza riuscire a ritrovare la condizione migliore. Il dolore si era trascinato anche nella successiva stagione indoor, durante la quale aveva comunque saltato 1,87 ai Campionati italiani.

All’aperto erano arrivati subito due risultati incoraggianti, seguiti da miglioramenti sia nelle sensazioni fisiche sia nelle prestazioni. Proprio per questo la finale europea è rimasta un’occasione difficile da accettare.

«Non sono contenta a livello generale delle misure che ho realizzato in questo 2026, ma sono soddisfatta di quello che ho fatto. Non ho rimpianti», è la sua sintesi.

Dall’1,90 di Minsk al lavoro per ritrovare la propria strada

Nell’intervista c’è spazio anche per gli inizi: prima il nuoto e la danza acrobatica, poi l’atletica insieme alle sorelle. Il salto in alto arriva nella categoria Under 16, mentre il percorso di allenamento si sviluppa soprattutto a Lucca, con un periodo a Siena prima del ritorno alle origini.

Una tappa decisiva è il salto da 1,90 a Minsk nel 2020: «Quando ho raggiunto quella misura ho capito che fosse quella che cambiava un po’ tutto».

A quel risultato erano seguiti anni complicati, che Pieroni racconta anche attraverso il riferimento agli attacchi di panico e alla decisione di cambiare. «Ricordo poco di quel periodo ma ricordo, invece, il lavoro fatto per uscirne».

Ora l’attenzione è rivolta alla nuova stagione: ritrovare continuità, mettere alla prova i cambiamenti tecnici e cercare nuovi confronti internazionali. Con Valencia e la Diamond League tra gli obiettivi del 2027.