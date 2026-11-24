L’operazione è stata eseguita dall’ortopedico Lasse Lempainen. La conferma arriva dal medico sportivo Herbert Schönhuber, che ha accompagnato il tennista in Finlandia.
È riuscito l’intervento chirurgico al ginocchio destro di Jannik Sinner. Il tennista azzurro è stato operato in una clinica di Turku, in Finlandia, dall’ortopedico Lasse Lempainen.
Come riferisce SuperTennis, la conferma dell’esito positivo è stata fornita a Rai Südtirol dal medico sportivo Herbert Schönhuber.
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Schönhuber, medico di Bruneck con base a Milano, ha accompagnato Sinner in Finlandia, dove il giocatore si è affidato allo specialista per l’operazione.