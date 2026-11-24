Berrettini e Musetti, prove di pace in Coppa Davis: stretta di mano dopo il doppio a Bologna

I due azzurri si sono affrontati nell’allenamento pubblico sul centrale, Matteo con Vavassori e Lorenzo con Cobolli. Il saluto finale è un primo segnale di distensione dopo le distanze osservate nei giorni precedenti. Domani l’esordio contro la Corea del Sud.

Una stretta di mano tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti chiude il doppio di allenamento e offre un primo segnale di distensione. A Bologna, alla vigilia dell’esordio dell’Italia nelle Final Eight di Coppa Davis, i due azzurri hanno condiviso il campo dopo le distanze osservate durante gli appuntamenti con i media e le precedenti sedute di lavoro.

Il gesto arriva in una settimana nella quale, accanto alle scelte tecniche, hanno trovato spazio le indiscrezioni su tensioni tra i due giocatori legate a motivi extracampo. Il saluto finale non basta a raccontare l’evoluzione di un rapporto personale, ma rappresenta un’immagine diversa rispetto a quelle delle prime ore del raduno.

Il doppio sul centrale e il saluto finale

Nel primo allenamento pubblico sul centrale di Bologna, Berrettini ha giocato in coppia con Andrea Vavassori, mentre Musetti ha affiancato Flavio Cobolli.

La sessione si è svolta con grande concentrazione e poche parole da parte dei protagonisti, anche durante i cambi di campo. Dagli spalti sono arrivati gli applausi del pubblico, mentre tra le coppie si è sentito qualche incoraggiamento.

Al termine del doppio, Matteo e Lorenzo si sono stretti la mano: un primo gesto di distensione mentre la squadra prepara l’appuntamento con la Corea del Sud.

Le distanze durante la conferenza e gli allenamenti precedenti

Nei giorni precedenti aveva attirato l’attenzione la posizione dei due giocatori durante le attività ufficiali: Berrettini e Musetti erano rimasti ai lati opposti dello schieramento e del tavolo della conferenza stampa, senza scambi di parole davanti ai giornalisti.

Anche le prime combinazioni di allenamento erano state differenti. Berrettini aveva lavorato con Cobolli, Darderi con Vavassori, mentre Musetti aveva palleggiato con lo spagnolo Rafael Jodar.

Le diverse scelte dei compagni di allenamento, da sole, non permettono di stabilire la natura dei rapporti tra gli atleti. In questo contesto, però, avevano alimentato l’attenzione sulle tensioni raccontate nelle settimane precedenti.

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Berrettini: «Essere in Nazionale è sempre un grande onore»

Interpellato in conferenza sul proprio percorso verso la convocazione, Berrettini aveva scelto di concentrarsi sulla preparazione e sulla disponibilità per la squadra, senza entrare nel rapporto con Musetti.

«Quando sono uscite le convocazioni sapevo che mi sarei dovuto far trovare pronto. Ho continuato ad allenarmi e a giocare, perché il capitano aveva detto a tutti noi che le convocazioni ufficiali sarebbero arrivate più avanti», aveva spiegato.

Il riferimento centrale resta la maglia azzurra: «Per me è sempre un grande onore e un piacere: da quando sono bambino, rappresentare la nazionale e giocare in Davis è il sogno più grande che un giocatore possa avere. Sono contento di essere qui un altro anno».

Domani Italia-Corea del Sud

L’Italia di Filippo Volandri esordirà mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud, con l’obiettivo di conquistare la quarta Coppa Davis consecutiva.

Al capitano spettano le scelte di formazione. Intanto il doppio di allenamento ha riportato Berrettini e Musetti sullo stesso campo, con una stretta di mano finale che offre un segnale incoraggiante alla vigilia della sfida.