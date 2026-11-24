Velasco contro i nuovi calendari: «Un danno anche per le Nazionali». E sugli Europei: «Li giocheremo con i giovani»

Nell’intervista al Corriere dello Sport, il ct azzurro critica la riforma FIVB, la cadenza biennale dei Mondiali e la formula della VNL. Poi guarda al 2028 e chiede più occasioni per gli italiani nelle partite decisive dei club.

Il rischio, per Julio Velasco, non riguarda soltanto i club: i nuovi calendari possono danneggiare anche le Nazionali. Il commissario tecnico dell’Italia femminile interviene nel dibattito sulla riforma annunciata dalla FIVB e mette al centro la sostenibilità degli impegni, le condizioni degli atleti e il valore delle competizioni.

Nell’intervista al Corriere dello Sport, Velasco critica la scelta dei Mondiali ogni due anni, contesta l’attuale formula della Nations League e anticipa il proprio orientamento per gli Europei nell’anno olimpico: spazio ai giovani dopo i Giochi di Los Angeles.

La critica alla FIVB: «Hanno pensato a un periodo con più pubblicità»

Nella lettura del ct, dietro la riorganizzazione dell’attività internazionale ci sono soprattutto ragioni economiche.

«La FIVB ha deciso di dare cadenza biennale ai Mondiali per fare grandi eventi in luoghi dove incassa tanto denaro, perché i Paesi organizzatori pagano somme consistenti alla FIVB, come accadeva ai tempi del presidente Acosta», sostiene Velasco.

Secondo l’allenatore, le difficoltà degli organizzatori nel recuperare l’investimento attraverso gli sponsor avrebbero poi spinto verso un’altra soluzione: «Hanno pensato di spostare l’attività internazionale in un periodo dell’anno dove è più facile raccogliere pubblicità».

Il rischio di più rinunce alle Nazionali

Il punto, per Velasco, è che gli effetti del calendario ricadrebbero anche sull’attività delle selezioni. La separazione tra stagione dei club e impegni internazionali aveva contribuito a limitare i conflitti, lasciando agli atleti motivazioni forti per affrontare Mondiali ed Europei.

«Si parla sempre dei club, ma in realtà un calendario così concepito è un danno anche per le nazionali», osserva il ct. Il timore è che problemi fisici, carichi e interessi delle società possano rendere più complicata la partecipazione.

«Ora c’è il rischio che anche il minimo problema fisico possa limitare le motivazioni dell’atleta, sapendo magari che il club che lo paga molto bene vorrebbe evitare altri rischi in nazionale».

Per le squadre che puntano a vincere, come Italia, Polonia e Brasile, lo stimolo rimarrebbe elevato. Ma la previsione di Velasco è netta: «Aumenteranno le defezioni».

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La VNL e le partite in casa: «Così non ha senso»

Un’altra critica riguarda la Volleyball Nations League e il rapporto con il pubblico. Velasco richiama l’esperienza della World League, quando gli incontri nelle diverse città permettevano di alimentare l’interesse attorno alle Nazionali.

«Il vero problema della VNL è che tu non giochi mai in casa. Sono tre anni che la faccio con le ragazze, ma non abbiamo giocato nemmeno una partita in casa», afferma.

Il confronto con il passato riguarda soprattutto la capacità di coinvolgere gli appassionati: «Giocavamo in sei città diverse e facevi sempre il tutto esaurito. Ora invece se non gioca la squadra di casa, in tribuna non c’è nessuno. Era una maniera intelligente per sviluppare l’interesse della pallavolo. Così non ha senso».

Il caso Polonia e il peso economico della riforma

Nel ragionamento del ct trova spazio anche la posizione della Polonia, che Velasco indica come l’unico Paese favorevole alla riforma, collegandone l’interesse al seguito televisivo della pallavolo.

«Il Mondiale è una cosa seria, un dispendio di energie fisiche e mentali impressionante», sottolinea. Quanto alla scelta di gennaio, aggiunge: «Hanno scelto gennaio perché non ci sono altri top eventi di altri sport e così pensano di fare business. Ripeto, un delirio».

Europei 2028 dopo i Giochi: «Li faranno tutti con i giovani»

Velasco contesta anche la presenza degli Europei nell’anno olimpico, ritenendo che la successione degli impegni rischi di ridurre il valore del torneo e di imporre un carico eccessivo ai giocatori.

La conseguenza, secondo il tecnico, sarà una diversa composizione delle squadre: «L’Europeo lo faranno tutti con i giovani. Io per primo, lo dico già adesso. Tanto molte ragazze dopo i Giochi di Los Angeles si fermeranno».

Il ct torna inoltre sull’orizzonte del proprio incarico: «Per mia fortuna non ci sarò sulla panchina azzurra nel primo Mondiale dopo Los Angeles. Altrimenti penso che avrei smesso». Parole accompagnate dalla critica al coinvolgimento degli allenatori nelle decisioni: «Non contiamo niente, altrimenti non avrebbero nemmeno deciso di fare i Mondiali ogni due anni».

Più italiani nelle partite che contano

L’ultima riflessione riguarda lo spazio per gli atleti italiani nei club. Per Velasco, la questione non può essere ridotta al solo numero di presenze in campo: è decisivo anche il livello delle partite nelle quali si accumula esperienza.

Giocare in una squadra che si ferma al primo turno dei playoff, spiega, è diverso dal partecipare a Final Four di Coppa Italia, semifinali scudetto o di Champions League. È in quei confronti che si impara a gestire la pressione necessaria anche in Nazionale.

«Gli ori e i podi sono arrivati a prescindere. Ma se giochi partite importanti piene di tensione è un’altra cosa», conclude Velasco, richiamando la necessità di offrire più opportunità agli italiani nelle squadre impegnate ai massimi livelli.