Carlotta Zanardi tra Schio, Nazionale e il sogno Los Angeles 2028

Nell’intervista a OA Sport, l’azzurra racconta la crescita con il Famila e le tre vittorie nelle qualificazioni agli Europei 2027. Dal ruolo dopo il ritiro di Sottana all’obiettivo olimpico: «Ci sono ancora tanti gradini da fare».

Più spazio, più responsabilità e la volontà di trasformare ogni occasione in un passo avanti. Carlotta Zanardi sta costruendo una stagione importante tra Famila Schio e Nazionale, con il sogno di Los Angeles 2028 presente, ma senza perdere di vista il lavoro necessario per avvicinarlo.

La ventunenne bresciana ne ha parlato nell’intervista a “Basket Base”, il programma sul canale YouTube di OA Sport, ripercorrendo il percorso con il club e la prima finestra delle qualificazioni agli Europei 2027, chiusa dall’Italia con tre vittorie.

Più responsabilità dopo il ritiro di Sottana

A Schio, il ritiro di Giorgia Sottana ha aperto una nuova fase anche per Zanardi, chiamata ad assumere un peso maggiore nelle rotazioni.

«Già per il ruolo che ricopro la responsabilità è un punto chiave. Sicuramente è importante che mi venga data e che io la colga e che possa sfruttare questa occasione», spiega. «Sono sempre stata abituata ad avere tante responsabilità e sono contenta di riaverle».

Un passaggio accompagnato dagli insegnamenti ricevuti proprio da Sottana: «Fin dal primo momento in cui sono arrivata per me è stata un esempio e l’ho osservata tantissimo, ho imparato un sacco di cose da lei e mi ha aiutato tantissimo dandomi molti consigli».

Il riconoscimento si chiude con un auspicio: «Spero anche solo di fare un 10% della carriera che ha fatto lei».

La Nazionale e la fiducia nei momenti decisivi

La crescita nel club ha trovato continuità anche in azzurro. Nell’ultima finestra internazionale, l’Italia ha superato Slovenia, Austria e Lettonia, nonostante le assenze e i tempi ridotti per preparare gli incontri.

«Queste finestre sono sempre molto complicate, perché comunque veniamo già da un periodo pieno con i nostri club ed in poco tempo dobbiamo imparare i giochi in attacco e anche quelli in difesa», osserva Zanardi. A fare la differenza è stata anche la conoscenza reciproca all’interno del gruppo: «Abbiamo tutte dato il nostro contributo e i risultati si sono visti».

Contro la Slovenia, a Terni, l’emozione del debutto è stata accompagnata dal sostegno del pubblico. Con l’Austria, invece, Zanardi sottolinea la concentrazione mantenuta fin dall’inizio, senza sottovalutare le difficoltà della trasferta.

La sfida in Lettonia ha valorizzato soprattutto la fiducia della squadra e il contributo della stessa Zanardi nei minuti conclusivi: «Onestamente non ho mai pensato che potessimo perdere la partita».

«Questa è veramente una cosa molto bella, perché si capisce quanta intesa e fiducia c’è tra di noi. Anche loro ci hanno dato molto filo da torcere, ma siamo state ciniche e brave negli ultimi minuti».

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Dall’esclusione mondiale a una nuova opportunità

Essere rimasta fuori dal gruppo per i Mondiali è stata una tappa difficile, dalla quale ricavare però una motivazione ulteriore. Zanardi riconosce il peso delle scelte tecniche, legate anche ai ruoli e alle strategie, e guarda alle possibilità di miglioramento.

«Può essere solo un motivo in più per allenarsi, per migliorarsi ancora di più», afferma. «Sicuramente in questa finestra sapevo di avere più responsabilità e spero che sia solo l’inizio e avere ancora più possibilità come questa».

Schio tra campionato ed Eurolega

Il Famila Schio, primo in campionato e nel proprio girone di Eurolega, richiede continuità anche nella gestione delle energie mentali. Per Zanardi, le partite italiane sono parte della preparazione necessaria a presentarsi al meglio agli appuntamenti europei.

«Per arrivare preparate alla partita di Eurolega non dobbiamo sottovalutare le partite in campionato, soprattutto a livello mentale», sottolinea. «Il nostro obiettivo è comunque vincere ogni partita e rimanere sempre concentrate su ogni sfida».

Il confronto internazionale, nella sua lettura, è prezioso anche per il movimento italiano: avere più squadre impegnate nelle coppe permette alle giocatrici di crescere e di arrivare più preparate in Nazionale. Alla maggiore intensità degli impegni deve però accompagnarsi la possibilità di contare su organici sufficientemente ampi.

Los Angeles 2028, un sogno da avvicinare un passo alla volta

L’orizzonte olimpico resta presente, senza diventare una scorciatoia rispetto agli obiettivi quotidiani. Los Angeles 2028 è un pensiero condiviso, da alimentare attraverso i risultati e il lavoro.

«Chiaro che un pensiero ce lo fai, ma c’è comunque ancora molta strada da fare. Tutte sanno che quel pensiero, quel sogno rimane lì, ma intanto ci sono ancora tanti gradini da fare», conclude Zanardi. «Sicuramente se si continua così, possiamo avvicinarci sempre di più a questo».