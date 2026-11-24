Setterosa, a Napoli la sfida agli USA: il percorso verso la World Cup passa da Ostia e dalla Campania

Il 10 dicembre alle 20.15 Italia-Stati Uniti sarà trasmessa su Rai Sport. Prima il collegiale a Ostia con la Nuova Zelanda. Mirarchi convoca 22 atlete, dalle quali usciranno le 16 azzurre per la Division I di Coimbra.

Un doppio confronto internazionale per preparare la World Cup. Il Setterosa lavorerà prima a Ostia con la Nuova Zelanda, poi a Napoli con gli Stati Uniti, prima di partire per il Portogallo. Il momento centrale del collegiale campano sarà la partita Italia-USA di giovedì 10 dicembre alle 20.15, in diretta su Rai Sport.

Il commissario tecnico Maurizio Mirarchi ha convocato 22 atlete per la prima parte della preparazione. Il gruppo sarà successivamente ridotto a 18 o 19 giocatrici per il raduno napoletano e a 16 per la Division I della World Cup, in programma a Coimbra dal 14 al 19 dicembre.

Da Ostia a Napoli, due collegiali prima della partenza

Le azzurre si raduneranno al centro federale di Ostia da domenica 29 novembre a lunedì 7 dicembre. Dall’1 al 3 dicembre sono previsti allenamenti congiunti con la Nuova Zelanda guidata da Carlo Silipo.

Martedì 8 dicembre il Setterosa si trasferirà al centro federale di Napoli per la partita con gli Stati Uniti. Dopo la partita del 10 dicembre, la squadra rientrerà a Ostia venerdì 11, per poi partire sabato 12 da Roma-Fiumicino verso Coimbra.

Le 22 convocate di Mirarchi

Per il raduno di Ostia sono state chiamate Roberta Bianconi (Fiamme Oro / Rapallo PN), Benedetta Cabona (Rapallo PN) e Gaia Acerbotti (S.S. Lazio Nuoto).

Dalla SIS Roma arrivano Agnese Cocchiere, Olimpia Sesena, Chiara Ranalli, Cristina Malluzzo e Margherita Minuto, mentre Sara Cordovani rappresenta il Club Natació Terrassa.

Sette le giocatrici dell’Ekipe Orizzonte: Ana Beatriz Mantellato Dias, Dafne Bettini, Gaia Gagliardi, Chiara Tabani, Lavinia Papi, Beatrice Cassarà e Morena Leone.

Completano il gruppo Izabella Chiappini (Sori Pool Beach), Sofia Giustini, Malika Gaia Bovo, Veronica Gant e Giorgia Klatowski (Pallanuoto Trieste) e Divina Lucia Nigro (Olympiakos SFP).

Accanto a Mirarchi lavoreranno l’assistente tecnico Marco Manzetti, la team manager Elena Gigli, il preparatore atletico Massimiliano Fabrucci, il fisioterapista Giorgio Peresempio, i medici Virginia Desiderio, Chiara Lodoli e Beatrice Berti e il videoanalista Mirko Spaziani.

World Cup, esordio contro la Spagna il 14 dicembre

A Coimbra l’Italia è stata inserita nel girone B con Spagna, Russia e Grecia. L’esordio è fissato per lunedì 14 dicembre alle 19.45 contro la Spagna campionessa olimpica.

Il giorno successivo, sempre alle 19.45, le azzurre affronteranno la Russia. La prima fase si chiuderà mercoledì 16 alle 18 contro la Grecia campionessa del mondo.

Nell’altro raggruppamento si confronteranno Australia, Olanda, Ungheria e Stati Uniti.

La formula e i pass per la Final Eight di Atene

Le prime due classificate di ciascun girone conquisteranno l’accesso alla fase finale della World Cup, prevista ad Atene dal 24 al 28 febbraio. Le quattro qualificate proseguiranno il torneo di Coimbra in un secondo raggruppamento, utile a definire le posizioni dal primo al quarto posto e la successiva griglia dei quarti di finale.

Le terze e le quarte dei due gruppi iniziali confluiranno invece in un altro raggruppamento, che assegnerà il quinto pass. Se la Grecia terminerà la Division I tra le prime cinque, si qualificherà anche la sesta classificata.

Altri due posti per la fase finale saranno assegnati attraverso la Division II, in programma sempre a Coimbra dal 7 al 13 dicembre. La vincitrice della World Cup otterrà la qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

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Il calendario della prima fase a Coimbra

Lunedì 14 dicembre

Gruppo A: ore 14.30 Australia-Olanda; ore 16.15 Ungheria-Stati Uniti.

Gruppo B: ore 18 Russia-Grecia; ore 19.45 Spagna-Italia.

Martedì 15 dicembre

Gruppo A: ore 14.30 Olanda-Ungheria; ore 16.15 Stati Uniti-Australia.

Gruppo B: ore 18 Grecia-Spagna; ore 19.45 Italia-Russia.

Mercoledì 16 dicembre

Gruppo A: ore 14.30 Australia-Ungheria; ore 16.15 Stati Uniti-Olanda.

Gruppo B: ore 18 Grecia-Italia; ore 19.45 Spagna-Russia.