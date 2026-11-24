Marquez, niente complimenti da Valentino Rossi: «Non li ho ricevuti né me li aspettavo»

Il decimo Mondiale non riavvicina i due rivali. Lo spagnolo risponde sul mancato messaggio di Rossi, poi precisa: «È stato un’ispirazione, lo rispetto molto». E sul futuro ribadisce il contratto con Ducati fino al 2028.

Tra i messaggi per il decimo titolo mondiale di Marc Marquez manca quello di Valentino Rossi. A raccontarlo è lo stesso pilota della Ducati, che nel media day di Madrid successivo al trionfo iridato ha risposto alla domanda sulle congratulazioni del rivale: «Non li ho ricevuti né me li aspettavo».

Una risposta che riporta al centro il rapporto mai ricucito tra due protagonisti della storia del motociclismo. Marquez ha appena superato Rossi nel numero complessivo dei Mondiali conquistati e raggiunto Giacomo Agostini a quota otto titoli nella classe regina, ma il nuovo traguardo non porta con sé segnali di riavvicinamento.

Il mancato messaggio di Rossi e la risposta di Marquez

Lo spagnolo ha accompagnato la risposta con una considerazione: «Mi aspetto qualcosa dalle persone che hanno qualcosa da darmi». Ha però riconosciuto immediatamente ciò che Rossi ha rappresentato anche per la sua crescita.

«Valentino me ne ha dato, me ne ha dato tanto, è stato d’ispirazione per tanti piloti che stavano emergendo. Poi ovviamente non devi andare d’accordo con tutto il mondo. Vado d’accordo con la maggior parte dei miei rivali. Con lui, sarà forse perché siamo entrambi del segno dell’Acquario, ci siamo scontrati di più».

La distanza personale resta, dunque, ma Marquez distingue il rapporto con Rossi dal giudizio sulla sua carriera: «Lo rispetto molto, ha vinto molto, ha fatto molto per il motociclismo».

Il tema dei numeri era già entrato nei festeggiamenti del giorno precedente, quando Marc aveva dedicato ai propri sostenitori una battuta destinata alle discussioni tra tifosi: «Ma intanto… dieci». Il giorno dopo, davanti ai giornalisti, al confronto sul palmarès si è aggiunta la domanda sul messaggio mai arrivato.

Dieci Mondiali e Agostini raggiunto: «Una delle sensazioni migliori»

Con il titolo conquistato a Portimao, Marquez ha portato a dieci i Mondiali complessivi e a otto quelli nella classe regina. Un risultato che lo affianca ad Agostini, senza trasformare però il conteggio dei trofei nell’unica misura della propria carriera.

«Non mi cambia la vita ritirarmi con dieci, con undici, con otto titoli di MotoGP», ha spiegato. Raggiungere Agostini conserva comunque un valore speciale: «Credo che sia stata tra le sensazioni migliori e resterà sempre lì».

Marquez guarda anche alla possibilità che, in futuro, qualcuno raggiunga o superi quel traguardo: «Spero di vederlo un giorno come lo ha visto Giacomo».

Il ritiro e il contratto Ducati fino al 2028

Il nuovo titolo ha alimentato anche le ipotesi di un possibile addio alle corse. Voci che non hanno sorpreso lo spagnolo, ma che non coincidono con un annuncio di ritiro.

«Non mi hanno sorpreso, a seconda di come la si vede può essere un ragionamento logico», ha commentato, ricordando poi il proprio impegno con la squadra: «Ho un contratto con Ducati fino al 2028».

La volontà è continuare, compatibilmente con le condizioni fisiche e le motivazioni: «Finché starò bene, avrò voglia e gli infortuni mi daranno tregua, la mia intenzione è continuare a godermi la mia passione. Di questa passione, però, devi valutare tutti i rischi, perché ogni volta che scendi in pista ti giochi la vita».

Il riconoscimento a Bezzecchi e Martin

Parlando del campionato appena conquistato, Marquez ha riconosciuto i meriti dei suoi avversari: «Quest’anno il più veloce era Bezzecchi, il più combattivo Martin».

«Io ho saputo prendere il meglio da entrambi per vincere questo titolo. Per molti anni sono stato il più veloce in pista e ho vinto. Così è più facile. Quest’anno non ero il più veloce, ma ho saputo sfruttare i punti di forza dei miei rivali per raggiungere i miei obiettivi».

Un percorso passato anche attraverso un momento nel quale il titolo sembrava lontanissimo. Dopo il GP d’Italia, Marc aveva 102 punti di ritardo da Bezzecchi e 85 da Martin. Al Mugello aveva chiesto al team di smettere di ragionare sul campionato: «Il Mondiale è perso, non parliamone più. Siamo qui per cercare di fare punti».

Il motivo, ha spiegato, era il peso delle aspettative: «In questo momento parlare del titolo mi mette solo pressione e mi porta a commettere errori».

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Prima Valencia, poi un 2027 pieno di incognite

Prima di concentrarsi sulla prossima stagione, Marquez vuole vivere i festeggiamenti dell’ultimo appuntamento a Valencia. «Ora voglio godermi il presente e assaporare questa settimana», ha detto, ricordando quanto rapidamente una vittoria possa essere seguita da un infortunio.

Il 2027, nelle sue previsioni, sarà un campionato difficile da leggere: «Ci saranno moto nuove, pneumatici nuovi, un nuovo format del weekend». Tra gli avversari indica le Aprilia e i giovani in crescita, a partire da Pedro Acosta, insieme a Fermin Aldeguer e Diogo Moreira.

«Noi cerchiamo di andare avanti il più a lungo possibile», assicura. Con il decimo titolo già conquistato e la volontà di restare in pista, mentre sul rapporto con Rossi le sue parole confermano una distanza che i numeri non hanno cancellato.