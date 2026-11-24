Il 28 e 29 novembre la Coppa del Mondo femminile fa tappa nel Vermont. Undici italiane per il gigante, nove per lo slalom: torna in gara anche Beatrice Sola dopo il successo in Coppa Europa a Levi.
Sofia Goggia comincia la propria stagione di Coppa del Mondo a Killington, sulla pista che nel 2016 le regalò il primo podio nel circuito. A dieci anni da quel terzo posto, l’azzurra sarà al via del gigante di sabato 28 novembre, primo appuntamento del fine settimana statunitense, che proseguirà domenica 29 con lo slalom.
Per la squadra delle discipline tecniche femminili, proveniente da Gurgl, il percorso verso il Vermont prevede una sosta di due giorni a Waterville Valley, nel New Hampshire, prima delle gare di Killington.
Goggia e il ritorno dove cominciò la sua storia sul podio
L’esordio stagionale di Goggia avrà un significato particolare. Proprio a Killington, nel 2016, arrivò il primo dei 69 podi conquistati in carriera in Coppa del Mondo.
Quel terzo posto aprì anche la serie dei piazzamenti italiani tra le migliori tre sulla pista del Vermont. Nel gigante di sabato Goggia ritroverà dunque un luogo importante del proprio percorso, a dieci anni dal risultato che inaugurò il suo bilancio sul podio.
Undici azzurre al via del gigante
Per la gara tra le porte larghe di sabato 28 novembre sono previste undici italiane. Insieme a Goggia gareggeranno Laura Pirovano, Marta Bassino, Lara Della Mea, Asja Zenere, Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia, Sophie Mathieu, Ilaria Ghisalberti, Anna Trocker ed Emilia Mondinelli.
Tra le protagoniste attese c’è anche Marta Bassino, che a Killington ha già conquistato una vittoria e un secondo posto.
Slalom domenica, c’è anche Beatrice Sola
Il giorno successivo saranno nove le azzurre impegnate tra i pali stretti: Lara Della Mea, Marta Rossetti, Martina Peterlini, Emilia Mondinelli, Alice Pazzaglia, Beatrice Sola, Anna Trocker, Giorgia Collomb e Giulia Valleriani.
Sola arriva all’appuntamento dopo il 19° posto nello slalom di Coppa del Mondo a Levi e il recente successo in Coppa Europa sulla stessa pista finlandese.
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I sei podi italiani a Killington
Il bilancio azzurro sulla pista statunitense conta sei podi. Dopo il terzo posto di Goggia nel 2016, Manuela Moelgg si classificò terza nel 2017.
Federica Brignone vinse nel 2018 e chiuse seconda nel 2019, mentre Marta Bassino conquistò il successo nel 2019 e tornò sul podio con la seconda posizione nel 2022.
Da questa storia riparte il fine settimana italiano nel Vermont: gigante sabato 28 novembre, slalom domenica 29, con Goggia pronta ad aprire la propria stagione.