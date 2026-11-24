F1 in Qatar e MotoGP a Valencia: il weekend su Sky e NOW, poi i test per il 2027

Dal 26 al 29 novembre il penultimo GP della Formula 1 e l’ultimo appuntamento del Motomondiale. Domenica MotoGP alle 14 e F1 alle 17, poi il Galà delle premiazioni. Martedì 1° dicembre i test di Valencia aprono il lavoro sulla prossima stagione.

La Formula 1 affronta il penultimo appuntamento in Qatar, mentre la MotoGP chiude la stagione a Valencia. Da giovedì 26 a domenica 29 novembre, Sky e NOW propongono un nuovo fine settimana di motori, con due gare concentrate nella domenica: alle 14 il Motomondiale, alle 17 la F1.

In programma anche Formula 2, Moto2 e Moto3, oltre al Galà del Motomondiale. L’attività proseguirà poi martedì 1° dicembre con i test prestagionali di Valencia, primo sguardo al lavoro di squadre e piloti in vista del 2027.

Formula 1 in Qatar: qualifiche sabato alle 19, gara domenica alle 17

Il Gran Premio del Qatar, sul circuito di Lusail, sarà trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su NOW.

Il programma si aprirà giovedì alle 15.30 con la conferenza stampa dei piloti. Venerdì le prime due sessioni di prove libere sono previste alle 14.30 e alle 18; sabato la terza sessione scatterà alle 15.30, seguita dalle qualifiche alle 19. Il via della gara è fissato per domenica 29 novembre alle 17.

La telecronaca sarà affidata a Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero. La squadra di Sky Sport comprenderà inoltre Mara Sangiorgio, Davide Camicioli, Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria. Dopo la corsa, Race Anatomy con Fabio Tavelli analizzerà gli episodi e le dichiarazioni dei protagonisti.

In pista anche la Formula 2, con la Sprint Race sabato alle 17.35 e la Feature Race domenica alle 12.55.

MotoGP a Valencia: Sprint sabato, ultima gara domenica alle 14

Con Marc Marquez già campione del mondo, il Motomondiale arriva all’ultimo GP dell’anno. La copertura del Gran Premio di Valencia sarà su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, con streaming su NOW.

Giovedì alle 16 spazio alla conferenza stampa. Venerdì la MotoGP scenderà in pista alle 10.40 per le prime libere e alle 14.55 per le prequalifiche.

Sabato sono previste le seconde libere alle 10.05, le qualifiche alle 10.45 e la Sprint alle 14.55. Qualifiche e gara breve saranno trasmesse in diretta anche su TV8. Domenica il semaforo verde della gara scatterà alle 14, preceduto dalle corse di Moto3 e Moto2, rispettivamente alle 11 e alle 12.15.

Guido Meda e Mauro Sanchini racconteranno la MotoGP, con Vera Spadini alla conduzione degli approfondimenti e Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni per gli aggiornamenti dalla pista. Le telecronache di Moto2 e Moto3 saranno affidate a Rosario Triolo e Mattia Pasini.

Dalle premiazioni ai test: Valencia guarda già al 2027

Domenica 29 novembre alle 18.30, su Sky Sport MotoGP, il Galà del Motomondiale celebrerà i campioni di MotoGP, Moto2 e Moto3, insieme ai migliori rookie e ai team protagonisti della stagione.

Il circuito tornerà poi al centro dell’attenzione martedì 1° dicembre, quando si svolgeranno i test prestagionali per il 2027. La diretta su Sky Sport MotoGP e NOW comincerà alle 9.55 per la sessione diurna e riprenderà alle 13.55 per quella pomeridiana. Sarà anche l’occasione per vedere alcuni piloti al lavoro con nuovi team.

F1 Qatar: il programma su Sky e NOW

Giovedì 26 novembre

15.30 – Conferenza stampa piloti

17.45 – Paddock Live Pit Walk

Venerdì 27 novembre

14.15 – Paddock Live

14.30 – F1, prove libere 1

15.30 – Paddock Live

15.55 – F2, qualifiche

17.45 – Paddock Live

18.00 – F1, prove libere 2

19.00 – Paddock Live

19.30 – Paddock Live

20.00 – Conferenza stampa Team Principal, in differita

Sabato 28 novembre

15.15 – Paddock Live

15.30 – F1, prove libere 3

16.30 – Paddock Live

17.35 – F2, Sprint Race

18.30 – Paddock Live

19.00 – F1, qualifiche

20.15 – Paddock Live

20.45 – Paddock Live Show

Domenica 29 novembre

12.55 – F2, Feature Race

15.30 – Paddock Live

17.00 – F1, gara

19.00 – Paddock Live Post-Gara

19.30 – Debriefing

20.00 – Notebook

20.15 – Race Anatomy

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MotoGP Valencia: il programma su Sky e NOW

Giovedì 26 novembre

16.00 – Conferenza stampa piloti

18.15 – Racebook

Venerdì 27 novembre

08.55 – Moto3, prove libere 1

09.45 – Moto2, prove libere 1

10.40 – MotoGP, prove libere 1

11.40 – Paddock Live

13.00 – Paddock Live

13.15 – Moto3, prequalifiche

14.00 – Moto2, prequalifiche

14.55 – MotoGP, prequalifiche

16.15 – Paddock Live Show

16.45 – Talent Time

Sabato 28 novembre

08.35 – Moto3, prove libere 2

09.20 – Moto2, prove libere 2

10.05 – MotoGP, prove libere 2

10.45 – MotoGP, qualifiche, in diretta anche su TV8

11.40 – Paddock Live

12.30 – Paddock Live

12.45 – Moto3, qualifiche

13.40 – Moto2, qualifiche

14.30 – Paddock Live

14.55 – MotoGP, Sprint, in diretta anche su TV8

15.45 – Paddock Live Show

16.30 – Talent Time

Domenica 29 novembre

09.35 – MotoGP, warm up

10.00 – MotoGP Rider Fan Parade

10.30 – Paddock Live

11.00 – Moto3, gara

12.00 – Paddock Live

12.15 – Moto2, gara

13.15 – Paddock Live

13.30 – Grid

14.00 – MotoGP, gara

15.00 – Zona Rossa

16.00 – Race Anatomy

18.30 – Galà del Motomondiale

Test MotoGP Valencia: gli orari del 1° dicembre

Martedì 1° dicembre, su Sky Sport MotoGP e NOW

09.55 – Sessione diurna

13.55 – Sessione pomeridiana

Durante il fine settimana saranno disponibili aggiornamenti, risultati, highlights e approfondimenti anche su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social di Sky Sport.