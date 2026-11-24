Flag football a LA28, il sistema di qualificazione, sei squadre per torneo, Italia già qualificata tra gli uomini
Il percorso di avvicinamento al debutto olimpico del flag football a Los Angeles 2028 è ufficialmente entrato nel vivo.
La variante senza contatto del football americano farà il suo esordio a cinque cerchi sul campo dell’Exposition Park Stadium con un format compatto e ad altissima intensità.
Il torneo olimpico prevederà due tabelloni da sei squadre ciascuno, uno maschile e uno femminile. Ogni rosa sarà composta da 10 atleti, per un contingente complessivo di 120 partecipanti (60 uomini e 60 donne).
Per poter scendere in campo a Los Angeles, gli atleti dovranno aver compiuto il 18° anno di età entro il 31 dicembre 2028.
Le tre vie per staccare il pass olimpico
La qualificazione è nominale per Comitato Olimpico Nazionale (NOC) e si sviluppa su tre canali ben definiti:
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Paese ospitante (Stati Uniti). Gli USA garantiscono la presenza automatica di entrambe le proprie selezioni (maschile e femminile).
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Campionati del Mondo IFAF 2026. La rassegna iridata di Düsseldorf (Germania) ha già assegnato le prime due quote per ciascun genere alle nazionali meglio classificate tra quelle eleggibili, escludendo gli USA.
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Olympic Q-Series 2028. L’ultima finestra per conquistare i tre posti rimanenti per genere si terrà in due tappe, tra Montreal (1-4 giugno 2028) e Orlando (8-11 giugno 2028).
I Mondiali IFAF di Düsseldorf hanno già definito metà dei tabelloni olimpici.
Nel torneo maschile, gli Stati Uniti hanno confermato la propria leadership mondiale battendo in finale l’Italia per 46-26.
Essendo gli USA già qualificati come Paese ospitante, i due pass olimpici messi in palio dal Mondiale sono andati agli azzurri, medaglia d’argento e storicamente qualificati a LA28 e al Canada, che ha conquistato il bronzo superando il Messico per 34-26 al supplementare.
Nel torneo femminile, il Canada si è laureato campione del mondo superando gli Stati Uniti 27-20 in finale. I due pass olimpici in palio sono stati così staccati da Canada (oro) e Messico (bronzo, vincente 20-19 sulla Gran Bretagna)
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La situazione aggiornata dei pass (3 su 6 assegnati per torneo)
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Torneo Maschile. Stati Uniti (Paese ospitante), Italia (argento mondiale), Canada (bronzo mondiale).
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Torneo Femminile. Stati Uniti (Paese ospitante), Canada (oro mondiale), Messico (bronzo mondiale).
Restano ancora tre posti per genere, che verranno assegnati attraverso le Olympic Q-Series 2028. A questo torneo finale accederanno 10 nazionali per genere selezionate dai Campionati Continentali IFAF del 2027 (Americhe, Africa, Asia/Oceania ed Europa), escludendo le squadre già qualificate.
Il termine ultimo per le iscrizioni olimpiche è fissato al 26 giugno 2028.
Calendario e il nodo stelle NFL
Il torneo olimpico si svolgerà dal 15 al 22 luglio 2028 su 14 sessioni di gara. La fase a gironi si disputerà nei primi cinque giorni, seguita dalle semifinali (20 e 21 luglio).
Le medaglie maschili si assegneranno il 21 luglio, mentre la finale femminile sarà tra i momenti clou del Super Saturday del 22 luglio.
Resta di forte appeal mediatico il capitolo legato ai giocatori della NFL. Nonostante la lega americana abbia aperto alla partecipazione delle proprie stelle ai Giochi, la presenza di campioni del calibro di Patrick Mahomes, Jalen Hurts o Joe Burrow dipenderà dalle scelte tecniche e dalle selezioni finali dei rispettivi Comitati Olimpici Nazionali.