Volleyball Nations League 2027, ecco il cammino dell’Italia: azzurre al via in Brasile, azzurri in Slovenia

La FIVB ha ufficializzato date e sedi della fase intercontinentale, che per la prima volta avrà 19 squadre per torneo. Le Finals, con sede ancora da definire, sono in programma dal 21 al 25 luglio per le donne e dal 28 luglio al 1° agosto per gli uomini.

Le Nazionali italiane conoscono il percorso della Volleyball Nations League 2027. Oggi, mercoledì 25 novembre, la FIVB ha ufficializzato date e paesi che ospiteranno la fase intercontinentale. Le azzurre di Julio Velasco partiranno dal Brasile il 2 giugno, gli azzurri campioni del mondo dalla Slovenia il 9 giugno.

Per la prima volta sia il torneo femminile sia quello maschile avranno 19 squadre. L’Italia non ospiterà nessuna tappa della fase intercontinentale, ma potrebbe ricevere l’organizzazione delle Finals, di cui non sono ancora state annunciate le sedi.

È anche l’edizione del ritorno della Russia. Ad agosto la FIVB ha confermato la partecipazione delle due nazionali russe come squadre meglio classificate nel ranking tra quelle non ancora qualificate. Entrambe le Italie la troveranno sulla loro strada.

Il cammino delle azzurre

Le campionesse olimpiche e del mondo in carica cominceranno dal 2 al 6 giugno in Brasile, contro le padrone di casa, la Russia, la Polonia e la Repubblica Ceca.

La seconda settimana si giocherà in Olanda, dal 16 al 20 giugno, dove Danesi e compagne affronteranno Slovenia, Turchia, Germania e Ucraina.

La fase intercontinentale si chiuderà in Giappone dal 7 all’11 luglio, con Stati Uniti, Olanda, Repubblica Dominicana e Canada. Le Finals sono in programma dal 21 al 25 luglio.

Le date delle singole partite e le città non sono ancora disponibili.

Week 1 (2-6 giugno), Brasile

Italia-Brasile

Italia-Russia

Italia-Polonia

Italia-Repubblica Ceca

Week 2 (16-20 giugno), Olanda

Italia-Slovenia

Italia-Turchia

Italia-Germania

Italia-Ucraina

Week 3 (7-11 luglio), Giappone

Italia-Stati Uniti

Italia-Olanda

Italia-Repubblica Dominicana

Italia-Canada

Il cammino degli azzurri

I campioni del mondo in carica partiranno dal 9 al 13 giugno in Slovenia, dove giocheranno contro Polonia, Turchia, Slovenia e Finlandia.

Per la seconda settimana voleranno in Bulgaria, dal 23 al 27 giugno: avversari i padroni di casa, la Serbia, la Germania e il Belgio.

Anche per gli uomini la fase intercontinentale si chiuderà in Giappone, dal 14 al 18 luglio, contro Russia, Cuba, Giappone e Iran. Le Finals si giocheranno dal 28 luglio al 1° agosto.

Week 1 (9-13 giugno), Slovenia

Italia-Polonia

Italia-Turchia

Italia-Slovenia

Italia-Finlandia

Week 2 (23-27 giugno), Bulgaria

Italia-Bulgaria

Italia-Serbia

Italia-Germania

Italia-Belgio

Week 3 (14-18 luglio), Giappone

Italia-Russia

Italia-Cuba

Italia-Giappone

Italia-Iran

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Tutti i gironi del torneo femminile

Week 1 (2-6 giugno)

Canada: Canada, Germania, Repubblica Dominicana, Francia, Belgio, Ucraina

Brasile: Italia, Brasile, Polonia, Olanda, Serbia, Russia, Repubblica Ceca

Cina: Turchia, Stati Uniti, Giappone, Cina, Thailandia, Slovenia

Week 2 (16-20 giugno)

Cina: Polonia, Cina, Canada, Russia, Repubblica Dominicana, Repubblica Ceca, Thailandia

Stati Uniti: Brasile, Stati Uniti, Giappone, Serbia, Francia, Belgio

Olanda: Italia, Turchia, Olanda, Germania, Ucraina, Slovenia

Week 3 (7-11 luglio)

Brasile: Brasile, Cina, Serbia, Germania, Thailandia, Ucraina

Turchia: Turchia, Polonia, Russia, Repubblica Ceca, Francia, Belgio, Slovenia

Giappone: Italia, Stati Uniti, Giappone, Olanda, Canada, Repubblica Dominicana

Finals: 21-25 luglio

Tutti i gironi del torneo maschile

Week 1 (9-13 giugno)

Slovenia: Polonia, Italia, Slovenia, Turchia, Ucraina, Finlandia

Brasile: Russia, Giappone, Brasile, Bulgaria, Germania, Argentina, Iran

Cina: Stati Uniti, Francia, Serbia, Cuba, Belgio, Cina

Week 2 (23-27 giugno)

Francia: Polonia, Brasile, Francia, Ucraina, Argentina, Cuba

Filippine: Russia, Slovenia, Stati Uniti, Giappone, Finlandia, Iran, Cina

Bulgaria: Italia, Bulgaria, Turchia, Germania, Serbia, Belgio

Week 3 (14-18 luglio)

Brasile: Slovenia, Brasile, Serbia, Argentina, Finlandia, Belgio

Stati Uniti: Polonia, Stati Uniti, Bulgaria, Ucraina, Germania, Cina

Giappone: Italia, Russia, Giappone, Francia, Turchia, Cuba, Iran

Finals: 28 luglio-1° agosto

Più avanti la FIVB comunicherà le città delle tappe, il calendario delle partite e la sede delle Finals. Tutte le gare della VNL 2027 saranno trasmesse in diretta su VBTV e DAZN.