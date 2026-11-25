La FIVB ha ufficializzato date e sedi della fase intercontinentale, che per la prima volta avrà 19 squadre per torneo. Le Finals, con sede ancora da definire, sono in programma dal 21 al 25 luglio per le donne e dal 28 luglio al 1° agosto per gli uomini.
Le Nazionali italiane conoscono il percorso della Volleyball Nations League 2027. Oggi, mercoledì 25 novembre, la FIVB ha ufficializzato date e paesi che ospiteranno la fase intercontinentale. Le azzurre di Julio Velasco partiranno dal Brasile il 2 giugno, gli azzurri campioni del mondo dalla Slovenia il 9 giugno.
Per la prima volta sia il torneo femminile sia quello maschile avranno 19 squadre. L’Italia non ospiterà nessuna tappa della fase intercontinentale, ma potrebbe ricevere l’organizzazione delle Finals, di cui non sono ancora state annunciate le sedi.
È anche l’edizione del ritorno della Russia. Ad agosto la FIVB ha confermato la partecipazione delle due nazionali russe come squadre meglio classificate nel ranking tra quelle non ancora qualificate. Entrambe le Italie la troveranno sulla loro strada.
Il cammino delle azzurre
Le campionesse olimpiche e del mondo in carica cominceranno dal 2 al 6 giugno in Brasile, contro le padrone di casa, la Russia, la Polonia e la Repubblica Ceca.
La seconda settimana si giocherà in Olanda, dal 16 al 20 giugno, dove Danesi e compagne affronteranno Slovenia, Turchia, Germania e Ucraina.
La fase intercontinentale si chiuderà in Giappone dal 7 all’11 luglio, con Stati Uniti, Olanda, Repubblica Dominicana e Canada. Le Finals sono in programma dal 21 al 25 luglio.
Le date delle singole partite e le città non sono ancora disponibili.
Week 1 (2-6 giugno), Brasile
Italia-Brasile
Italia-Russia
Italia-Polonia
Italia-Repubblica Ceca
Week 2 (16-20 giugno), Olanda
Italia-Slovenia
Italia-Turchia
Italia-Germania
Italia-Ucraina
Week 3 (7-11 luglio), Giappone
Italia-Stati Uniti
Italia-Olanda
Italia-Repubblica Dominicana
Italia-Canada
Il cammino degli azzurri
I campioni del mondo in carica partiranno dal 9 al 13 giugno in Slovenia, dove giocheranno contro Polonia, Turchia, Slovenia e Finlandia.
Per la seconda settimana voleranno in Bulgaria, dal 23 al 27 giugno: avversari i padroni di casa, la Serbia, la Germania e il Belgio.
Anche per gli uomini la fase intercontinentale si chiuderà in Giappone, dal 14 al 18 luglio, contro Russia, Cuba, Giappone e Iran. Le Finals si giocheranno dal 28 luglio al 1° agosto.
Week 1 (9-13 giugno), Slovenia
Italia-Polonia
Italia-Turchia
Italia-Slovenia
Italia-Finlandia
Week 2 (23-27 giugno), Bulgaria
Italia-Bulgaria
Italia-Serbia
Italia-Germania
Italia-Belgio
Week 3 (14-18 luglio), Giappone
Italia-Russia
Italia-Cuba
Italia-Giappone
Italia-Iran
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Tutti i gironi del torneo femminile
Week 1 (2-6 giugno)
Canada: Canada, Germania, Repubblica Dominicana, Francia, Belgio, Ucraina
Brasile: Italia, Brasile, Polonia, Olanda, Serbia, Russia, Repubblica Ceca
Cina: Turchia, Stati Uniti, Giappone, Cina, Thailandia, Slovenia
Week 2 (16-20 giugno)
Cina: Polonia, Cina, Canada, Russia, Repubblica Dominicana, Repubblica Ceca, Thailandia
Stati Uniti: Brasile, Stati Uniti, Giappone, Serbia, Francia, Belgio
Olanda: Italia, Turchia, Olanda, Germania, Ucraina, Slovenia
Week 3 (7-11 luglio)
Brasile: Brasile, Cina, Serbia, Germania, Thailandia, Ucraina
Turchia: Turchia, Polonia, Russia, Repubblica Ceca, Francia, Belgio, Slovenia
Giappone: Italia, Stati Uniti, Giappone, Olanda, Canada, Repubblica Dominicana
Finals: 21-25 luglio
Tutti i gironi del torneo maschile
Week 1 (9-13 giugno)
Slovenia: Polonia, Italia, Slovenia, Turchia, Ucraina, Finlandia
Brasile: Russia, Giappone, Brasile, Bulgaria, Germania, Argentina, Iran
Cina: Stati Uniti, Francia, Serbia, Cuba, Belgio, Cina
Week 2 (23-27 giugno)
Francia: Polonia, Brasile, Francia, Ucraina, Argentina, Cuba
Filippine: Russia, Slovenia, Stati Uniti, Giappone, Finlandia, Iran, Cina
Bulgaria: Italia, Bulgaria, Turchia, Germania, Serbia, Belgio
Week 3 (14-18 luglio)
Brasile: Slovenia, Brasile, Serbia, Argentina, Finlandia, Belgio
Stati Uniti: Polonia, Stati Uniti, Bulgaria, Ucraina, Germania, Cina
Giappone: Italia, Russia, Giappone, Francia, Turchia, Cuba, Iran
Finals: 28 luglio-1° agosto
Più avanti la FIVB comunicherà le città delle tappe, il calendario delle partite e la sede delle Finals. Tutte le gare della VNL 2027 saranno trasmesse in diretta su VBTV e DAZN.