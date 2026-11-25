Sci alpino, la velocità riparte da Copper Mountain: otto azzurri nel superG, sette in gigante

Il direttore tecnico Max Carca ha diramato le convocazioni per il weekend: sabato 28 si parte con il superG alle 19.45 italiane, domenica 29 c’è il gigante. Giovanni Franzoni è l’unico azzurro al via in entrambe le gare.

Il primo superG della stagione maschile si corre a Copper Mountain. Si parte sabato 28 novembre alle 19.45 italiane. Domenica 29 c’è il secondo gigante dell’inverno, con la prima manche alle 18 e la seconda alle 21.

Il direttore tecnico Max Carca ha ufficializzato la squadra: otto azzurri per il superG e sette per il gigante.

I convocati

Nel superG di sabato saranno al cancelletto Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni e Max Perathoner.

Domenica il gigante vedrà in pista Alex Vinatzer, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Luca De Aliprandini, Simon Talacci e Tobias Kastlunger. Con loro ci sarà anche Franzoni, l’unico italiano impegnato in tutte e due le gare del fine settimana.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Piste e meteo

I tracciati sono in buone condizioni e hanno superato il controllo della FIS. Il freddo intenso aiuta il lavoro degli organizzatori, che possono completare l’innevamento nel migliore dei modi.

Tra sabato e domenica sono previste temperature tra -7 e -13 gradi. Le previsioni attuali non escludono un po’ di neve nella giornata di sabato, mentre per domenica non sono attese precipitazioni. Per il momento il programma resta quello originale.

Copper Mountain è solo la prima parte del viaggio. La settimana successiva gli uomini saranno impegnati nel lungo weekend di Beaver Creek, dove sono in calendario due discese, un superG e un altro gigante.