Maradona, sei anni dalla morte del più grande: campione e uomo controcorrente

Il 25 novembre 2020 moriva Diego Armando Maradona. Dal Messico ’86 a Napoli, dagli errori pagati di persona alla frase della Bombonera, il ritratto di un campione che non si può separare dall’uomo.

Il 10 novembre 2001 la Bombonera era piena per l’addio di Diego Armando Maradona. Lui prese il microfono e disse la frase che lo racconta meglio di qualsiasi gol: «Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha». Io ho sbagliato e ho pagato, ma il pallone non si macchia.

Sei anni fa, il 25 novembre 2020, Maradona moriva a Tigre, in Argentina, a 60 anni. Da allora il calcio è andato avanti, più ricco e più uniforme di prima. Lui manca, e non soltanto per quello che sapeva fare con il pallone.

Il più grande di sempre

Argentinos Juniors, Boca, Barcellona. Poi Napoli, dal 1984 al 1991: due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa Uefa e una Supercoppa italiana. Con l’Argentina, il Mondiale del 1986.

Il Messico è il posto dove tutto si tiene. Nei quarti di finale contro l’Inghilterra, all’Azteca, Maradona segnò prima con la mano. Quattro minuti dopo partì dalla sua metà campo, si lasciò dietro mezza squadra inglese e firmò il gol del secolo.

In quei quattro minuti c’è il ragazzo furbo del barrio e c’è il genio. Nella stessa partita, con la stessa maglia.

A Napoli scelse una squadra del Sud che non aveva mai vinto lo scudetto e la portò due volte in cima all’Italia. Nel 1989, a Monaco di Baviera, prima della semifinale di Coppa Uefa contro il Bayern, si scaldò palleggiando sulle note di “Live is Life”. Lo fece con la leggerezza di chi gioca nel cortile di casa.

Controcorrente, sempre

Maradona non ha mai scelto la strada più comoda. Alla vigilia della semifinale di Italia ’90 tra Italia e Argentina, al San Paolo, ricordò ai napoletani che il resto del Paese si accorgeva di loro solo quando gli conveniva. L’Argentina passò ai rigori. Pochi giorni dopo, nella finale di Roma contro la Germania, l’Olimpico fischiò l’inno argentino e lui rispose a modo suo, davanti alle telecamere.

Si è scontrato con i vertici del calcio mondiale senza mai cercare il favore dei potenti. E i suoi errori li ha pagati tutti, davanti a tutti. Nel 1991 arrivarono la positività alla cocaina, la squalifica e l’addio a Napoli. Nel 1994, ai Mondiali americani, la positività all’efedrina e l’esclusione dal torneo.

A volte ha pagato anche colpe che non erano sue. In Italia è stato trattato per anni come un evasore, per un presunto debito con il fisco di 37 milioni di euro. Solo dopo la sua morte la giustizia tributaria ha stabilito che l’eventuale debito era di 952 euro.

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L’uomo e il calciatore

Per questo separare l’uomo dal calciatore è un errore. Lo si è fatto spesso: il genio da applaudire, la vita da processare.

Il ragazzo cresciuto a Villa Fiorito, abituato a non avere niente, è lo stesso che in campo chiedeva la palla quando pesava di più. La testa dura che lo portava a litigare con i palazzi del calcio era la stessa che non accettava di perdere contro squadre più ricche e più forti. Senza l’uno, l’altro non sarebbe esistito.

Un calcio che non gli somiglia

Oggi il calcio sembra andare tutto nella stessa direzione. Calendari sempre più fitti, club diventati aziende globali, conferenze stampa misurate, calciatori che pesano ogni parola. Difficilmente gli sarebbe piaciuto.

Lui stesso, pochi mesi prima di morire, aveva rovesciato la sua frase più famosa. Era il febbraio 2020 e parlava nell’anticipazione di una serie tv sul mondo degli ultrà argentini: «Yo creía que no, pero sí, la pelota sí se mancha». Credevo di no, e invece il pallone si macchia.

Al calcio di oggi manca uno così, uno che dica quello che pensa anche quando sa che dovrà pagarne il prezzo.

Il ricordo di Napoli

Napoli lo ricorda anche oggi. Ai Quartieri Spagnoli è stata svelata una riproduzione del suo piede sinistro che tutti possono toccare, e alle 18 parte la fiaccolata a Largo Maradona, davanti al murale. Alle 22 i tifosi si ritroveranno all’esterno dello stadio di Fuorigrotta, che dal dicembre 2020 porta il suo nome.

Il Napoli, sui social, gli ha dedicato una data sola: «1960-infinito».