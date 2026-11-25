Mondiali di pallamano 2027, 35 preconvocati per l’Italia: Hanning vuole superare il girone di Stoccarda

Nella lista allargata del tecnico ci sono cinque portieri e trenta giocatori di campo, tra cui il capitano Parisini e i fratelli Mengon. Si comincia il 13 gennaio contro l’Arabia Saudita, poi Capo Verde ed Egitto.

Mancano poco più di sei settimane ai Mondiali di pallamano 2027, che si giocano in Germania dal 13 gennaio, e l’Italia ha diramato la lista allargata dei preconvocati. Il direttore tecnico Bob Hanning ha scelto 35 atleti: 5 portieri e 30 giocatori di campo.

Ci sono tutti i punti fermi della squadra, a partire dal capitano Andrea Parisini, pivot del Limoges. In lista anche i fratelli Simone e Marco Mengon. Entrambi giocano a Stoccarda, la città che ospiterà il girone degli azzurri.

Il più giovane e il più esperto sono separati da quindici anni. Agostinelli, Belardinelli e Squarzon Imhenrion sono del 2009, mentre Ebner, Dapiran, Pirani e Parisini sono nati nel 1994.

Il girone di Stoccarda

L’Italia è nel Gruppo B e giocherà le tre partite della prima fase a Stoccarda:

13 gennaio, ore 18:00: Italia-Arabia Saudita

15 gennaio, ore 20:30: Italia-Capo Verde

17 gennaio, ore 20:30: Italia-Egitto

Le parole di Hanning

Ai canali ufficiali della federazione il tecnico ha spiegato come è nata la lista. «La lista allargata nasce dal confronto con il mio staff per individuare la soluzione più adatta alla Nazionale e costruire un gruppo unito», ha detto Hanning.

«Abbiamo considerato possibili scenari futuri nella selezione, inserendo sia atleti più navigati sia profili più giovani, con un equilibrio che ritengo valido tra queste due componenti».

Ci sono anche situazioni fisiche da seguire. «Andrà valutato il recupero di alcuni elementi: ad esempio abbiamo incluso Marco Mengon o atleti come Mikael Helmersson, pur sapendo che non hanno ancora raggiunto la miglior condizione. Sarà importante monitorare la resistenza fisica dei singoli e dell’intera squadra lungo la manifestazione, nella speranza di disputare più di tre incontri».

Per costruire il gruppo lo staff ha studiato le partite dei Giochi del Mediterraneo e quelle di qualificazione agli Europei. «Nel complesso sono soddisfatto del lavoro svolto e guardiamo con fiducia a questo importante traguardo», ha aggiunto Hanning. «Ci aspetta un cammino impegnativo, che richiederà grande impegno nei prossimi mesi. Stiamo studiando diverse partite per fare le scelte migliori e provare a centrare l’obiettivo di spostarci da Stoccarda a Colonia».

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I 35 preconvocati

Portieri: Matteo Agostinelli (2009, Füchse Berlin/GER), Domenico Ebner (1994, Lemgo/GER), Pau Panitti (2004, Fraikin Granollers/ESP), Giovanni Pavani (2000, Raimond Sassari), Salah Riahi (2004, Teamnetwork Albatro Siracusa).

Ali sinistre: Gianluca Dapiran (1994, Proger Cassano Magnago), Tommaso De Angelis (2005, Metelli Cologne), Jeremi Pirani (1994, Pontault-Combault/FRA), Yari Moriano Claude Prince (2006, Schaffhausen/SUI), Simon Sirot (2007, Dessau-Roßlauer/GER).

Ali destre: Giorgio Adamo (2004, Proger Cassano Magnago), Nicolò D’Antino (1999, Logroño La Rioja/ESP), Daniele De Luca (2002, Conversano), Leo Prantner (2001, Füchse Berlin/GER).

Terzini sinistri: Alex Belardinelli (2009, Chiaravalle), Davide Bulzamini (1995, Potsdam/GER), Mikael Helmersson (2003, Ferndorf/GER), Christian Manojlovic (2005, Sporting CP/POR), Marco Mengon (2000, Stoccarda/GER), Nicholas Trost (2007, Salumificio Riva Molteno).

Centrali: Filippo Angiolini (1999, Teamnetwork Albatro Siracusa), Nicola Fadanelli (2002, Pressano), Simone Mengon (2000, Stoccarda/GER), Giacomo Savini (1998, Potsdam/GER).

Terzini destri: Thomas Bortoli (2002, Istres Provence/FRA), Juan Pablo Cuello (1997, Conversano), Davide Pugliese (2001, Raimond Sassari), Francesco Squarzon Imhenrion (2009, Koper/SLO), Paul Wierer (2004, Pressano).

Pivot: Roberto Conte (2007, Black Devils Meran Alperia), Valentino Dello Vicario (2005, Junior Fasano), Endrit Iballi (1998, Conversano), Andrea Parisini (1994, Limoges/FRA), Tommaso Romei (2003, Potsdam/GER), Gabriele Sontacchi (2003, Pressano).

Come funziona la rosa

La lista dei 35 è la base da cui Hanning sceglierà i giocatori per il torneo. Ogni partita si giocherà con 16 giocatori. Durante il Mondiale si potranno fare fino a cinque sostituzioni, sempre tra i nomi di questo elenco.