Basket, qualificazioni ai Mondiali 2027: Italia-Turchia e Serbia-Italia in tv su Sky e in streaming su NOW

Domani alle 20 gli azzurri affrontano la Turchia, domenica 29 novembre alle 19 la Serbia. Telecronache di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Sky trasmette anche le migliori partite degli altri gironi.

La Nazionale italiana maschile di basket torna in campo per le qualificazioni ai Mondiali 2027. Dopo la finestra estiva, la nuova finestra delle European Qualifiers va da giovedì 26 a lunedì 30 novembre. Gli azzurri la giocano in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Si comincia domani, giovedì 26 novembre, alle 20 con Italia-Turchia, su Sky Sport Basket. Domenica 29 novembre alle 19 è la volta di Serbia-Italia, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket.

Telecronache e studi

Entrambe le partite degli azzurri avranno la telecronaca di Flavio Tranquillo e il commento tecnico di Davide Pessina. A bordocampo ci sarà l’inviata Gaia Accoto, che curerà interviste e approfondimenti.

Prima e dopo le gare, lo Studio Basket sarà condotto da Giulia Cicchinè con Matteo Soragna e Geri De Rosa. Giovedì gli studi andranno in onda alle 19.30 e alle 22, domenica alle 18.30 e alle 21.

Le altre partite in tv

Sky trasmetterà anche alcune delle migliori partite degli altri gironi. Si parte giovedì alle 17.30 con Lituania-Serbia. Venerdì 27 si giocano Slovenia-Finlandia e Polonia-Croazia, domenica 29 Bosnia Erzegovina-Lituania.

La finestra si chiude lunedì 30 novembre con Ungheria-Slovenia e Francia-Svezia.

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Il programma completo

Giovedì 26 novembre

Ore 17.30 – Lituania-Serbia – Sky Sport Basket e Sky Sport 258 (telecronaca Andrea Solaini)

Ore 19.30 – Studio Basket – Sky Sport Basket

Ore 20 – Italia-Turchia – Sky Sport Basket (telecronaca Flavio Tranquillo, commento Davide Pessina, inviata Gaia Accoto)

Ore 22 – Studio Basket – Sky Sport Basket

Venerdì 27 novembre

Ore 20 – Slovenia-Finlandia – Sky Sport Basket (telecronaca Giovanni Poggi)

Ore 20.45 – Polonia-Croazia – Sky Sport Mix (telecronaca Geri De Rosa)

Domenica 29 novembre

Ore 18 – Bosnia Erzegovina-Lituania – Sky Sport Mix (telecronaca Davide Fumagalli)

Ore 18.30 – Studio Basket – Sky Sport Basket

Ore 19 – Serbia-Italia – Sky Sport Uno e Sky Sport Basket (telecronaca Flavio Tranquillo, commento Davide Pessina, inviata Gaia Accoto)

Ore 21 – Studio Basket – Sky Sport Basket

Lunedì 30 novembre

Ore 18 – Ungheria-Slovenia – Sky Sport Uno e Sky Sport Basket (telecronaca Andrea Solaini)

Ore 20.30 – Francia-Svezia – Sky Sport Basket (telecronaca Geri De Rosa)

Approfondimenti e rubriche saranno anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, sull’App Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.