Coppa Europa, slalom di Suomu: Pizzato ottavo e Barbera decimo, vince Desgrippes

Nel primo slalom della stagione Barbera chiude la seconda manche guadagnando dieci posizioni. Il francese, già al comando a metà gara, vince con 46 centesimi su Wissting. Domani a Suomu c’è un secondo slalom.

Nel primo slalom della stagione di Coppa Europa l’Italia piazza due uomini tra i primi dieci. A Suomu, in Finlandia, Stefano Pizzato finisce ottavo e Corrado Barbera decimo. Per Barbera è un piazzamento costruito nella seconda manche, dove ha recuperato dieci posizioni.

Vince il francese Hugo Desgrippes, che era già in testa dopo la prima manche e ha difeso il primato fino al traguardo. Il suo tempo totale è di 1’45″56. Lo svedese Gustav Wissting è secondo a 0″46, il norvegese Elias Kvael terzo a 0″59.

Gli azzurri

Pizzato era settimo a metà gara e nella seconda manche ha perso una posizione. Chiude con 1″83 di ritardo da Desgrippes.

Barbera ha fatto il percorso inverso. Dal ventesimo posto della prima manche è risalito fino al decimo, a 2″15 dal vincitore.

Francesco Zucchini e David Castlunger sono più indietro, oltre la trentesima posizione. Edoardo Saracco è uscito nella seconda manche. Alessandro Pizio, Matteo Bendotti, Jacob Franzelin, Peter Corbellini ed Enrico Zucchini non hanno finito la prima.

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Domani si replica

La tappa finlandese si chiude domani, giovedì 26 novembre, con un altro slalom. Si parte alle 9 ora italiana.