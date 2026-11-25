Ginnastica artistica, undici azzurrini ai Mediterranei COMEGYM di Salonicco dopo i tre titoli a squadre del 2025

Da oggi al 29 novembre la nona edizione dei Campionati riunisce in Grecia 101 atleti di 13 nazioni. L’Italia porta tre ginnasti e otto ginnaste, e tra loro c’è Emma Piccari, già protagonista l’anno scorso a Istanbul.

L’Italia porta a Salonicco undici giovani della Federazione Ginnastica d’Italia, tre ginnasti e otto ginnaste. Da oggi, mercoledì 25 novembre, fino a domenica 29, la città greca ospita la nona edizione dei Campionati Mediterranei COMEGYM. Si gareggia in due impianti, il Mikra National Sports Center e la palestra intitolata a Ioannis Melissanidis.

Sono iscritti 101 atleti di 13 nazioni tra Europa, Africa e Asia: Algeria, Cipro, Grecia, Egitto, Italia, Giordania, Kosovo, Libano, Libia, Malta, Montenegro, Tunisia e Turchia. Le gare sono riservate alle categorie pre-junior e junior, maschili e femminili.

La formula resta quella del 2025. Ci sono i titoli del concorso generale, dove conta il rendimento su tutti gli attrezzi, e quelli delle finali di specialità sul singolo attrezzo.

Il precedente di Istanbul

L’Italia si presenta in Grecia dopo un’edizione 2025 da ricordare. A Istanbul gli azzurri hanno vinto tre titoli a squadre, nello junior femminile, nel pre-junior femminile e nel pre-junior maschile. A questi si sono aggiunti tre ori nel concorso generale individuale e numerosi podi nelle finali di specialità.

Tra i protagonisti di quella spedizione c’erano Michelle Tapia, già campionessa all-around pre-junior nel 2024, Alessia Cepparulo, Clarissa Rinaldi, Emma Piccari, Andrea Bertasi, Mattia Beretta ed Elia Doardi.

La squadra maschile

Tra i ragazzi gareggeranno Michael Carta (Ginnastica Francesco Petrarca 1877), Andrea Ferrara (Ginnastica Salerno) e Mark Erwin Tabangcura (Panaro Modena). Li seguirà il tecnico Paolo Quarto, con l’ufficiale di gara Flavio Mandich.

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La squadra femminile

Le otto ginnaste arrivano da società di tutta Italia:

Anna Angioletti e Maddalena Rusconi (Ghislanzoni GAL)

Martina Borsoi (Ginnastica Vercelli)

Letizia Ferrero (CH Sporting Club)

Demetra Iencinella (Ginnastica Aprilia)

Emma Piccari (Ginnastica Heaven)

Chiara Romeo (Palagym)

Alessia Mihaela Volostiuc (Fanfulla 1874)

Alcune arrivano a Salonicco in buona forma. Angioletti e Rusconi vengono dal successo nella prova Gold Star di Meda, dove nella stessa giornata Iencinella si è piazzata terza. Il gruppo ha lavorato insieme nel collegiale di fine ottobre all’International Gymnastics Center.

Con il settore femminile ci saranno Valeria Beltrame, Paolo Bucci, Claudia Ciuche e Federica Gatti, insieme alle ufficiali di gara Monica Castiglione e Madelain Beatrice Tarsi.

Lo staff

Il capodelegazione è Francesco Salvatore Musso. Thiago Bossoni e Beatrice Di Blasio sono i fisioterapisti.

Per questi ragazzi Salonicco significa confrontarsi con scuole diverse, in un appuntamento internazionale che serve anche a fare esperienza in vista dei prossimi anni. L’Italia ci prova con l’obiettivo di ripetere i risultati di Istanbul.