Freestyle, Deromedis e Tomasoni in raduno a Livigno: l’8 dicembre si parte da Val Thorens

Dal 29 novembre al 2 dicembre il direttore tecnico Bartolomeo Pala riunisce otto azzurri, tra cui Jole Galli, sulle nevi di Livigno. Poi ci si sposta in Francia per il debutto stagionale in Coppa del Mondo.

Simone Deromedis e Federico Tomasoni, rispettivamente oro e argento olimpico, ripartono da Livigno. La nazionale di freestyle prepara lì il debutto stagionale, che è ormai vicino.

Mancano meno di due settimane al primo appuntamento nel massimo circuito. Martedì 8 dicembre a Val Thorens, in Francia, si disputano i primi turni di qualificazione della tappa.

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Chi c’è al raduno

Prima della partenza, il direttore tecnico Bartolomeo Pala ha fissato un raduno a Livigno dal 29 novembre al 2 dicembre.

Ci sarà Jole Galli, che su queste piste è di casa, insieme a Deromedis e Tomasoni. Il gruppo comprende anche Edoardo Zorzi, Dominik Zuech, Paolo Piccolo, Filippo Rossi e Andrea Chesi.

A guidare il lavoro sarà lo stesso Pala. Con lui ci saranno i tecnici Siegmar Klotz, Nicholas Griffani, Walter Compagnoni, Maicol Rastelli e Bianca Parise.