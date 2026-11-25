“Con il VAR non sarebbe esistita la Mano de Dios”. Come giudicherebbe Maradona il calcio di oggi

Come giudicherebbe oggi El Pibe de oro il calcio moderno? Tra VAR, calendari intasati e la nostalgia per il “Dieci” puro

A sei anni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, il mondo del calcio continua a interrogarsi non soltanto su ciò che il Pibe de Oro ha rappresentato sul campo, ma anche su come avrebbe letto l’evoluzione del gioco contemporaneo.

Rileggendo le sue ultime interviste e le prese di posizione pubbliche, emerge un ritratto netto di ciò che Diego avrebbe applaudito e di ciò che, al contrario, avrebbe criticato senza filtri.

Auguri Diego il genio che ha reso il calcio una questione tra cielo e terra

La difesa del talento e della fantasia contro il calcio “robotizzato”

Maradona non ha mai nascosto la sua diffidenza verso un calcio eccessivamente ingabbiato negli schemi e nella preparazione atletica esasperata.

Per chi aveva fatto dell’imprevedibilità, del dribbling nello stretto e della giocata fuori spartito la propria firma — riassunta nella celebre frase “Ho scelto il Napoli perché invece dei soldi preferisco correre dietro una palla” — il rischio principale del pallone di oggi è la progressiva scomparsa del fantasista puro.

Diego avrebbe certamente difeso quei giovani talenti capaci ancora di puntare l’uomo e prendersi responsabilità senza paura, guardando però con scetticismo a una didattica che spesso sacrifica l’estro individuale sull’altare della posizione e del pressing continuo.

Il nodo del VAR e la tutela degli attaccanti

Sul fronte regolamentare, il giudizio sarebbe stato lucido e ironico.

Maradona si era dichiarato favorevole all’introduzione della tecnologia per correggere errori macroscopici, arrivando ad ammettere con la consueta schiettezza: “Il VAR è ottimo perché riflette quello che accade in campo, tra gol-non gol e fuorigioco-non fuorigioco. Con il VAR il mio gol contro l’Inghilterra nel 1986 sarebbe stato annullato, la ‘Mano de Dios’ non sarebbe esistita” .

Allo stesso tempo, pur criticando le lunghe attese che spezzano il ritmo del gioco, avrebbe riconosciuto un grande passo avanti nella tutela dei giocatori tecnici.

Nei suoi anni tra Barcellona e Napoli i falli sistematici erano la norma prima ancora di un cartellino giallo, mentre oggi i fuoriclasse offensivi godono di una protezione arbitrale impensabile negli anni Ottanta.

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L’attacco a FIFA e UEFA. “I burocrati spremono i calciatori”

Fedele alla sua storica battaglia accanto ai giocatori e contro i palazzi del potere calcistico, Maradona avrebbe riservato le parole più dure proprio a FIFA e UEFA.

Fin dai tempi del tentativo di fondare un sindacato mondiale dei calciatori negli anni Ottanta, Diego aveva accusato i vertici di ignorare la salute degli atleti in nome del business: “Non capiscono niente di calcio, non hanno mai dato un calcio a un pallone” , ripeteva contro i dirigenti internazionali.

Di fronte alla nuova Champions League allargata, al Mondiale per Club espanso e a calendari sempre più saturi, avrebbe denunciato senza mezzi termini lo sfruttamento fisico dei protagonisti e la progressiva distanza tra i grandi tornei televisivi e il calcio popolare delle curve e delle strade.

Calendari, potere dei vertici e l’orgoglio per Messi e Napoli

Fedele alla sua storica battaglia accanto ai calciatori e contro i vertici istituzionali di FIFA e UEFA, Maradona avrebbe quasi certamente puntato il dito contro l’aumento vertiginoso delle partite stagionali e dei nuovi format internazionali, denunciando lo sfruttamento fisico degli atleti.

Sul piano emotivo, invece, il calcio degli ultimi anni gli avrebbe regalato due gioie enormi, il ritorno del Napoli al vertice del calcio italiano, nel segno della storia che proprio lui aveva reso leggenda, e la consacrazione mondiale di Lionel Messi.

Un talento che Diego aveva sempre difeso dalle critiche prima ancora del trionfo iridato: “In 56 anni non ho mai visto nessuno uguale a Leo. Non tollero che il suo valore non gli venga riconosciuto solo perché non ha vinto un Mondiale”, che poi riuscirà a vincere anni dopo (ndr)

Cosa era il calcio per Maradona

Perché in fondo, al di là delle regole, delle telecamere e dei calendari sempre più fitti, per Maradona il calcio restava una cosa semplice e sacra.

Un bambino che insegue un pallone nel fango di Villa Fiorito con il sogno di far esplodere di gioia un intero stadio.

Ed è proprio in quella scintilla pura, ogni volta che un numero 10 accende la luce dove tutti vedono solo uno schema, che Diego continua a vivere ancora oggi.