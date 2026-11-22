Milano perde, ma Egonu è nella storia: miglior realizzatrice di sempre in Serie A1

Paola Egonu entra ancor di più nella storia del volley italiano: nessuno ha fatto meglio di lei in Serie A1 a livello realizzativo

Paola Egonu entra ufficialmente nella leggenda della pallavolo italiana e mondiale. Durante il big match tra Numia Vero Volley Milano e Prosecco Doc Imoco Conegliano all’Unipol Forum di Assago, l’opposta classe ’98 ha superato la storica quota di 6088 punti di Carmen Turlea, diventando la miglior realizzatrice di tutti i tempi della Serie A1 femminile.

Un traguardo straordinario, celebrato con una standing ovation da quasi tredicimila spettatori, che consacra la sua grandezza assoluta sul taraflex.

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Il record è stato raggiunto in meno di trecento partite (293 per la precisione), con una media impressionante di 5,95 punti a set sui 1.021 disputati. Ma i numeri di Egonu vanno ben oltre il semplice conteggio dei punti: detiene anche il record assoluto di ace in Serie A1 (424) e, tra le opposte, è la migliore muratrice con 496 blocchi totali. Il suo picco di efficacia restano i leggendari 47 punti segnati contro Novara nella gara 1 dei playoff del 2021.

Il traguardo storico di Egonu: la Serie A1 ha una grande regina

Vito Cozzoli, presidente della Lega Volley Femminile, ha definito questo primato “un nuovo punto di partenza” per una campionessa fuori dal comune, capace di innalzare l’eccellenza del volley tricolore e di essere fonte d’ispirazione per le nuove generazioni.

Dopo aver vinto tutto con la Nazionale, Egonu continua a scrivere la storia, dimostrando che la sua fame di vittorie e il suo talento sono semplicemente senza limiti.