Alcaraz ha vinto le Atp Finals 2026: Zverev battuto in due set

Carlos Alcaraz è tornato in grande stile: lo spagnolo ha battuto Zverev in due set e ha portato a casa le Atp Finals

Carlos Alcaraz impone la legge del più forte e conquista il titolo delle ATP Finals 2026. Nella suggestiva cornice della finale di Torino, il fenomeno spagnolo ha schiantato Alexander Zverev in due set irreali, confermandosi come il dominatore assoluto della stagione.

Il tedesco, che cercava il terzo trionfo nel prestigioso torneo dei Maestri, non ha trovato alcuna risposta di fronte a un tennis totale, fatto di accelerazioni brutali, drop shot chirurgici e una solidità mentale ormai disarmante.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Fin dal primo game, Alcaraz ha dettato il ritmo, annullando le poche occasioni del rivale e colpendo con una precisione millimetrica da fondo campo. Zverev ha provato a reagire affidandosi al suo potente servizio, ma lo spagnolo ha risposto con return vincenti e una copertura del campo impressionante, chiudendo il primo parziale con netta autorità.

Alcaraz non lascia spazio a Zverev: vince le Atp Finals

Nel secondo set, la differenza è diventata abissale: Alcaraz ha alzato ulteriormente il livello, trasformando la partita in una vera e propria dimostrazione di superiorità tecnica, fisica e tattica.

Con questo trionfo, lo spagnolo non solo mette in bacheca l’ambito trofeo delle Finals, ma sigilla un’annata da leggenda, consolidando il suo status di faro del tennis globale. Per Zverev resta il rammarico di una serata storta, ma la grandezza di Alcaraz ha semplicemente reso inevitabile questo epilogo. Torino applaude un nuovo, indiscusso maestro.