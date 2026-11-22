Cinque Mulini, bis di Amanuel: rivivi le emozioni su Atletica Italiana TV

L’eritreo vince ancora a San Vittore Olona davanti a Ndikumana e Kibet. Alfieri sesto e primo italiano. Le immagini della 94ª edizione da rivedere su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Saymon Amanuel concede il bis alla Cinque Mulini. L’eritreo conquista per il secondo anno consecutivo la classica internazionale di cross di San Vittore Olona, imponendosi sugli 8,2 chilometri in 23:28. Il migliore degli italiani è Luca Alfieri, sesto al traguardo.

La 94ª edizione, disputata sotto la pioggia su un terreno appesantito dal fango, si può rivivere attraverso le immagini disponibili su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV: riguarda qui la Cinque Mulini 2026.

Amanuel attacca nel secondo giro e stacca tutti

Il momento decisivo della gara maschile arriva nel secondo dei quattro giri. Amanuel cambia passo, si allontana dagli avversari e costruisce il vantaggio che gli permette di confermare il successo dell’edizione precedente.

Alle sue spalle il burundese Célestin Ndikumana, dell’Atletica Vomano, conclude secondo in 23:57, a quasi mezzo minuto dal vincitore. Completa il podio il keniano Frankline Kibet, terzo in 24:05.

Quarto posto per Andrew Kiptoo Alamisi in 24:12, mentre il tedesco Markus Gorger chiude quinto in 24:22.

Alfieri sesto, Dallapiccola ottavo

Luca Alfieri, portacolori dell’Atletica Casone Noceto, termina a un solo secondo da Gorger: il suo 24:23 vale la sesta posizione e il primato tra gli azzurri. Dietro di lui il keniano Andrew Kiptoo, settimo in 24:33.

Il ventiduenne Mauro Dallapiccola, dell’Atletica Valle di Cembra, conquista l’ottavo posto in 24:37, precedendo Abderrazzak Gasmi, dell’Atletica Casone Noceto, al traguardo in 24:56. L’altro under 23 Francesco Mazza, dello stesso club, è dodicesimo in 25:10.

Parolini firma il tris nel corto, Borromini vince tra gli under 20

Nel cross corto di 3 chilometri, Sebastiano Parolini centra la terza vittoria consecutiva. Il bicampione europeo della staffetta, in gara per il GA Vertovese, conclude in 10:00 davanti a Pietro Pellegrini dell’Atletica Valle di Cembra, secondo in 10:08, e a Matteo Bardea dell’Atletica Valle Brembana, terzo in 10:20.

Nella prova under 20 di 4,2 chilometri si impone il campione italiano juniores Vittore Borromini, dei Carabinieri, in 12:35. Alle sue spalle l’allievo Federico Giardiello, dell’Atletica Gavirate, in 12:45, e Omar Fiki, dell’Atletica Winner Foligno, in 12:47.

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La gara femminile: Amebaw domina, Arnoldo sale sul podio

La giornata ha regalato anche il successo di Likina Amebaw nella prova femminile senior. L’etiope ha percorso i 6,2 chilometri in 19:54, conquistando il terzo cross Gold della stagione dopo Amorebieta e Siviglia. Seconda Cynthia Chepkirui in 20:40.

Il podio italiano porta la firma della ventunenne Lucia Arnoldo, terza in 20:58 al debutto con le Fiamme Oro. Nel finale ha preceduto Federica Zanne, quarta in 21:03, e Micol Majori, quinta in 21:04.

Nel corto femminile ha vinto Valeria Minati in 11:36, davanti a Luisa Gaia Dal Molin e Chiara Spagnoli. Tra le under 20 successo della campionessa italiana Mimosa Miari Fulcis in 14:43, seguita da Sofia Ferrari e Yasmine Lazouzi.

Rivivi la Cinque Mulini su Atletica Italiana TV

Dall’attacco di Amanuel al podio di Arnoldo, le immagini della classica lombarda sono disponibili su Atletica Italiana TV, il canale dedicato all’atletica della piattaforma OTT Sportface TV. Rivivi qui le emozioni della Cinque Mulini 2026.