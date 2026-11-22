ATP Finals, Arribage e Olivetti rimontano Arevalo e Pavic: vittoria di forza dei francesi

Lo spettacolo non manca anche nel doppio alle ATP Finals, con una grande vittoria in rimonta dei francesi Arribage e Olivetti

Il doppio alle ATP Finals 2026 non delude le aspettative. Nella sfida più attesa della giornata, la coppia transalpina formata da Theo Arribage e Albano Olivetti, testa di serie numero 6, ha compiuto un’impresa straordinaria, rimontando con prepotenza il duo composto dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic, quarti favoriti del tabellone. Il match si è concluso con il punteggio di 3-6, 7-6(2), 10-6 dopo un’ora e mezza di intensa battaglia.

L’inizio era parso in discesa per Arevalo e Pavic, che avevano sfruttato un errore di Olivetti a rete per breakkare sul 3-1 e chiudere il primo set 6-3 con una volée decisiva. Tuttavia, nel secondo parziale, Arribage e Olivetti hanno cambiato marcia.

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Dopo aver annullato due palle set sul 5-5, hanno forzato il tie-break, dominandolo con un perentorio 7-2 grazie a uno smash di Arribage e a risposte vincenti che hanno ribaltato completamente l’inerzia della partita.

Rimonta e colpo vincente per la coppia francese

Nel tie-break decisivo, l’entusiasmo francese ha travolto gli avversari. Olivetti ha aperto le danze con un clamoroso rovescio sulla riga per il minibreak iniziale.

I transalpini sono schizzati sul 4-0, capitalizzando un doppio fallo di Pavic. Nonostante un’accorciata sul 6-4, il minibreak dell’8-4 ha chiuso i conti: sul secondo match point, Arribage ha sigillato il 10-6 finale con un’altra fulminante risposta. Una vittoria di carattere che incorona il doppio francese come vera rivelazione del torneo.