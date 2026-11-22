Coppa Europa, Klotz ottava e Antonini nona a Levi: miglior risultato in carriera per entrambe

Landström vince il secondo slalom davanti a Westhoff e Grandinger. Klotz recupera undici posizioni, Antonini conferma il piazzamento della prima manche. Sola chiude sedicesima dopo il successo di sabato.

Victoria Klotz e Maria Sole Antonini conquistano il miglior piazzamento della carriera in Coppa Europa. Nel secondo slalom di Levi, disputato domenica 22 novembre, le due azzurre chiudono rispettivamente all’ottavo e al nono posto, nella gara vinta dalla svedese Moa Landström.

Il risultato arriva all’indomani del primo successo nel circuito continentale di Beatrice Sola, che questa volta termina sedicesima.

Klotz recupera undici posizioni, Antonini si conferma

La seconda manche cambia il volto della gara di Klotz. Diciannovesima dopo la prima discesa, l’azzurra risale di undici posizioni e conclude ottava, con un ritardo di 1”43 dalla vincitrice.

Nella rimonta supera anche Antonini, che conserva comunque il nono posto di metà gara e termina a 1”46 da Landström. Per entrambe, la seconda giornata sulla Levi Black rappresenta un nuovo riferimento personale in Coppa Europa.

Landström vince davanti a Westhoff e Grandinger

Landström si impone con il tempo complessivo di 1’46”82. La norvegese Bianca Bakke Westhoff conquista la seconda posizione a 47 centesimi, mentre la tedesca Charlotte Grandinger completa il podio a 54 centesimi.

Per Beatrice Sola, ottava nella prima manche, arriva invece un arretramento fino al sedicesimo posto, con un distacco di 1”84.

Tra le altre italiane, Nadine Trocker chiude ventesima a 2”24, Tatum Bieler ventiduesima a 2”28 e Sophie Mathiou ventiquattresima a 2”47. La classifica completa è disponibile sul live ufficiale FIS della gara.

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Il circuito femminile prosegue a Zinal, uomini al via a Suomu

La prossima tappa della Coppa Europa femminile sarà a Zinal, in Svizzera, dove il 30 novembre e il 1° dicembre sono in programma due giganti.

Prima toccherà al settore maschile inaugurare la stagione: nella località finlandese di Suomu si disputeranno due slalom mercoledì 25 e giovedì 26 novembre.