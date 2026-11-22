Boxe, Italiani Elite: concluse le fasi interregionali, rivivi l’evento su Italia Boxe TV

A Montecatini Terme si sono chiuse quattro giornate di incontri maschili e femminili. Le immagini dell’evento, trasmesso su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, sono disponibili per la visione.

Quattro giornate di pugilato a Montecatini Terme, da rivedere su Italia Boxe TV. Domenica 22 novembre si sono concluse le fasi interregionali dei Campionati Italiani Elite maschili e femminili 2026, ospitate dal Palazzetto dello Sport “Palavinci”.

L’evento è stato trasmesso in diretta streaming su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Le immagini sono disponibili nella raccolta dedicata alle fasi interregionali Elite, per rivivere gli incontri della manifestazione.

A Montecatini quattro giorni di incontri

La competizione, indetta dalla Federazione Pugilistica Italiana, si è svolta dal 19 al 22 novembre nell’impianto di viale Leonardo da Vinci 50, a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia.

All’organizzazione hanno collaborato la ASD Pugilistica Carrarese E. Bertola e la ASD Real Fitness Grifa Gym – CR Toscana.

Dopo l’apertura di giovedì 19 e gli incontri delle due giornate successive, il programma si è completato domenica con due sessioni, iniziate rispettivamente alle 11 e alle 14.

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I risultati della quarta giornata

La FPI ha pubblicato i risultati degli incontri che hanno chiuso la manifestazione. Il dettaglio è consultabile nel documento ufficiale con i risultati del quarto giorno.

Sul sito federale sono disponibili anche i tabelloni del torneo e i resoconti delle precedenti giornate.

Come rivedere l’evento su Italia Boxe TV

Terminata la diretta, è possibile tornare sugli incontri attraverso Italia Boxe TV, lo spazio dedicato al pugilato della piattaforma OTT Sportface TV.

Rivivi qui le fasi interregionali dei Campionati Italiani Elite 2026.