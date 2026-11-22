Il pilota Aprilia completa il weekend perfetto davanti a Martin e Raul Fernandez. Allo spagnolo della Ducati basta l’ottavo posto per conquistare l’ottavo titolo nella classe regina con una gara d’anticipo.
Marco Bezzecchi conquista il GP del Portogallo, Marc Marquez festeggia il Mondiale. Portimao divide la sua domenica tra il successo del pilota Aprilia e il titolo dello spagnolo della Ducati, al quale basta l’ottavo posto per chiudere i conti nel ventunesimo e penultimo appuntamento della stagione.
Per Marquez è il decimo titolo mondiale complessivo e l’ottavo nella classe regina. Bezzecchi, invece, completa un fine settimana perfetto dopo la pole con record della pista e la vittoria nella Sprint di sabato.
Bezzecchi guida il tris Aprilia sul podio
Il riminese chiude la gara in 41’30”802, precedendo il compagno di squadra Jorge Martin di 3”845. Terzo Raul Fernandez, con l’Aprilia Trackhouse, a 5”711: tre moto della casa di Noale occupano così tutti i gradini del podio.
Fabio Di Giannantonio termina quarto con la Ducati VR46, a 8”828 dal vincitore, davanti ad Ai Ogura, quinto sull’altra Aprilia Trackhouse. Seguono Fermin Aldeguer e Brad Binder.
Marquez conclude ottavo a 18”162, davanti a Luca Marini, nono con la Honda, e Iker Lecuona, che completa i primi dieci.
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Marquez chiude i conti dopo la caduta nella Sprint
La caduta al penultimo giro della Sprint aveva rinviato la festa dello spagnolo. Nella gara lunga, però, l’ottava posizione è sufficiente per rendere irraggiungibile il suo vantaggio prima dell’ultimo appuntamento di Valencia.
Marquez sale a 439 punti, contro i 396 di Martin e i 394 di Bezzecchi. Il titolo piloti resta dunque alla Ducati, mentre Aprilia aveva già conquistato sabato quello riservato ai team.
“Dobbiamo essere felici, stiamo celebrando la storia”, commenta il campione dopo il traguardo. “So quanto ho sofferto in questa stagione, a metà stagione i fan ci credevano più di me. Io ho continuato a spingere e a fare il meglio”.
L’ordine d’arrivo del GP del Portogallo
|Posizione
|Pilota
|Moto
|Tempo o distacco
|1°
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|41’30”802
|2°
|Jorge Martin
|Aprilia
|+3”845
|3°
|Raul Fernandez
|Aprilia
|+5”711
|4°
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|+8”828
|5°
|Ai Ogura
|Aprilia
|+10”305
|6°
|Fermin Aldeguer
|Ducati
|+14”107
|7°
|Brad Binder
|KTM
|+17”465
|8°
|Marc Marquez
|Ducati
|+18”162
|9°
|Luca Marini
|Honda
|+18”599
|10°
|Iker Lecuona
|Ducati
|+22”275
La classifica mondiale dopo Portimao
|Posizione
|Pilota
|Punti
|1°
|Marc Marquez
|439
|2°
|Jorge Martin
|396
|3°
|Marco Bezzecchi
|394
|4°
|Pedro Acosta
|315
|5°
|Ai Ogura
|309
|6°
|Fabio Di Giannantonio
|298
|7°
|Raul Fernandez
|283
|8°
|Alex Marquez
|204
|9°
|Francesco Bagnaia
|173
|10°
|Enea Bastianini
|152
A Valencia resterà da assegnare il secondo posto, con Martin e Bezzecchi separati da appena due punti. Marquez arriverà invece all’ultima gara con il Mondiale già conquistato.