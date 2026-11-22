MotoGP, Bezzecchi vince a Portimao: Marc Marquez è campione del mondo per la decima volta

Il pilota Aprilia completa il weekend perfetto davanti a Martin e Raul Fernandez. Allo spagnolo della Ducati basta l’ottavo posto per conquistare l’ottavo titolo nella classe regina con una gara d’anticipo.

Marco Bezzecchi conquista il GP del Portogallo, Marc Marquez festeggia il Mondiale. Portimao divide la sua domenica tra il successo del pilota Aprilia e il titolo dello spagnolo della Ducati, al quale basta l’ottavo posto per chiudere i conti nel ventunesimo e penultimo appuntamento della stagione.

Per Marquez è il decimo titolo mondiale complessivo e l’ottavo nella classe regina. Bezzecchi, invece, completa un fine settimana perfetto dopo la pole con record della pista e la vittoria nella Sprint di sabato.

Bezzecchi guida il tris Aprilia sul podio

Il riminese chiude la gara in 41’30”802, precedendo il compagno di squadra Jorge Martin di 3”845. Terzo Raul Fernandez, con l’Aprilia Trackhouse, a 5”711: tre moto della casa di Noale occupano così tutti i gradini del podio.

Fabio Di Giannantonio termina quarto con la Ducati VR46, a 8”828 dal vincitore, davanti ad Ai Ogura, quinto sull’altra Aprilia Trackhouse. Seguono Fermin Aldeguer e Brad Binder.

Marquez conclude ottavo a 18”162, davanti a Luca Marini, nono con la Honda, e Iker Lecuona, che completa i primi dieci.

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Marquez chiude i conti dopo la caduta nella Sprint

La caduta al penultimo giro della Sprint aveva rinviato la festa dello spagnolo. Nella gara lunga, però, l’ottava posizione è sufficiente per rendere irraggiungibile il suo vantaggio prima dell’ultimo appuntamento di Valencia.

Marquez sale a 439 punti, contro i 396 di Martin e i 394 di Bezzecchi. Il titolo piloti resta dunque alla Ducati, mentre Aprilia aveva già conquistato sabato quello riservato ai team.

“Dobbiamo essere felici, stiamo celebrando la storia”, commenta il campione dopo il traguardo. “So quanto ho sofferto in questa stagione, a metà stagione i fan ci credevano più di me. Io ho continuato a spingere e a fare il meglio”.

L’ordine d’arrivo del GP del Portogallo

Posizione Pilota Moto Tempo o distacco 1° Marco Bezzecchi Aprilia 41’30”802 2° Jorge Martin Aprilia +3”845 3° Raul Fernandez Aprilia +5”711 4° Fabio Di Giannantonio Ducati +8”828 5° Ai Ogura Aprilia +10”305 6° Fermin Aldeguer Ducati +14”107 7° Brad Binder KTM +17”465 8° Marc Marquez Ducati +18”162 9° Luca Marini Honda +18”599 10° Iker Lecuona Ducati +22”275

La classifica mondiale dopo Portimao

Posizione Pilota Punti 1° Marc Marquez 439 2° Jorge Martin 396 3° Marco Bezzecchi 394 4° Pedro Acosta 315 5° Ai Ogura 309 6° Fabio Di Giannantonio 298 7° Raul Fernandez 283 8° Alex Marquez 204 9° Francesco Bagnaia 173 10° Enea Bastianini 152

A Valencia resterà da assegnare il secondo posto, con Martin e Bezzecchi separati da appena due punti. Marquez arriverà invece all’ultima gara con il Mondiale già conquistato.