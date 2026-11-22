Marquez, dieci Mondiali e una carriera ricostruita: “Questo titolo è per chi ha creduto in me”

A Portimao lo spagnolo supera Rossi nel totale dei titoli ed eguaglia Agostini a quota otto nella classe regina. Dagli esordi agli infortuni, fino alla rinascita con Ducati: il percorso del campione di Cervera.

Dieci titoli mondiali, otto nella classe regina e una dedica a chi lo ha sostenuto quando tornare a vincere sembrava lontanissimo. Marc Marquez conquista a Portimao il Mondiale MotoGP 2026 e aggiunge alla propria carriera un successo che lui stesso descrive come “più mentale”.

Al trentatreenne di Cervera basta l’ottavo posto nel GP del Portogallo per confermarsi campione con la Ducati. Ma il significato della giornata va oltre il piazzamento: dopo il ritorno al titolo nel 2025, arriva la conferma al termine di una stagione in cui Jorge Martin e Marco Bezzecchi hanno mantenuto aperta la sfida fino al penultimo appuntamento.

Dieci titoli complessivi, otto nella classe regina

Con il nuovo successo Marquez supera Valentino Rossi nel numero complessivo di Mondiali, lasciandosi alle spalle anche Mike Hailwood e Carlo Ubbiali. Davanti a lui rimangono Angel Nieto con tredici titoli e Giacomo Agostini con quindici.

Nella sola classe regina, invece, lo spagnolo raggiunge proprio Agostini a quota otto. Un traguardo celebrato anche attraverso la presenza dell’ex campione a Portimao.

“Ringrazio anche Giacomo Agostini che è venuto qui, eguagliare il più grande della storia è un qualcosa di incredibile. È una vittoria molto importante anche per Ducati, che ha vinto il quinto titolo di fila”, dichiara Marquez ai microfoni di Sky Sport.

La dedica a chi lo ha sostenuto nei momenti difficili

Lo spagnolo distingue il valore degli ultimi due campionati conquistati. “Il titolo dell’anno scorso l’ho dedicato a me stesso, mentre quello di quest’anno è dedicato a tutti quelli che mi hanno sostenuto”, racconta dopo la gara.

Un pensiero che torna agli anni degli infortuni e ai dubbi sul futuro: “Ora voglio dedicarlo a tutti coloro che hanno creduto in me, anche quando ero a letto con un braccio rotto. È stato un titolo più mentale”.

Nemmeno durante questa stagione la fiducia è rimasta intatta. “Dopo Le Mans non ci credevo nemmeno io, mi hanno aiutato i ragazzi del team e i fan”, ammette Marquez, ricordando anche la responsabilità avvertita nel passaggio dalla squadra Gresini alla Ducati ufficiale.

Dalla 125 al titolo MotoGP al debutto

Il primo Mondiale arriva nel 2010 in 125, seguito dal titolo Moto2 nel 2012. Nel 2013 Honda lo porta nella squadra ufficiale accanto a Dani Pedrosa, affidandogli la moto lasciata da Casey Stoner.

Alla seconda gara nella classe regina, ad Austin, Marquez vince a 20 anni e 63 giorni, diventando il più giovane vincitore di un Gran Premio della categoria. Chiude quella stagione con sei successi e conquista il Mondiale al debutto in MotoGP.

Nel 2014 apre il campionato con dieci vittorie consecutive e si conferma campione. Dopo il titolo conquistato da Jorge Lorenzo nel 2015, Marquez torna al vertice e vince quattro Mondiali consecutivi dal 2016 al 2019, con Andrea Dovizioso e Ducati a lungo tra i suoi principali avversari.

Il 2019 si conclude con dodici vittorie e diciotto podi in diciannove gare: è l’ottavo titolo complessivo della sua carriera. L’anno successivo, però, la caduta di Jerez cambia il percorso.

Il braccio, gli interventi e il ritorno della diplopia

Nel luglio 2020 Marquez cade a Jerez e si frattura l’omero destro. Il tentativo di rientrare pochi giorni dopo l’operazione precede una lunga fase di difficoltà, nuovi interventi e recuperi più complicati del previsto. Torna a correre nel 2021 e ritrova anche la vittoria.

Una caduta in allenamento provoca poi il ritorno della diplopia, il disturbo della vista già affrontato nel 2011, costringendolo a interrompere la stagione prima della conclusione.

Nel 2022 arrivano un’altra ricaduta della diplopia e la quarta operazione al braccio destro. Marquez si ferma nuovamente e rientra ad Aragon. Anche il 2023 resta segnato da cadute e infortuni, mentre Honda fatica a recuperare competitività.

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La scelta Gresini e la rinascita con Ducati

Per ripartire, Marquez lascia la casa con cui ha vinto sei titoli MotoGP. Nel 2024 passa al team Gresini, ritrova il fratello Alex e sale su una Ducati. Ad Aragon torna a vincere un Gran Premio dopo quasi tre anni e conclude il campionato al terzo posto.

Il risultato gli apre le porte della squadra ufficiale Ducati per il 2025, al fianco di Francesco Bagnaia. A Motegi conquista il nono Mondiale della carriera, il primo con la casa di Borgo Panigale, sei anni dopo il precedente titolo.

Portimao completa il passaggio dal ritorno alla vittoria alla capacità di confermarsi. Su una pista che gli aveva riservato un’altra caduta nella Sprint del sabato, Marquez trova il risultato necessario per arrivare a dieci Mondiali. Questa volta, nella dedica, ci sono soprattutto le persone che lo hanno accompagnato fin qui.