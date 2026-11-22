Aerobica Evolution conquista la Serie A davanti ad Agorà e Valentia, mentre in Serie C si impone California Center Club. Le immagini su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.
Aerobica Evolution festeggia in Serie A, California Center Club conquista la Serie C. Si chiude con questi risultati il weekend di ginnastica aerobica del 21 e 22 novembre a Pomigliano d’Arco, con la domenica dedicata ai Campionati Gold di Serie A e Serie C / Winter Cup.
L’evento è stato trasmesso su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Le immagini si possono rivedere nella raccolta dedicata alla manifestazione.
Serie A, Aerobica Evolution precede Agorà
Il confronto nella massima divisione si risolve a favore dell’Aerobica Evolution, che conquista il primo posto con 86.607 punti.
La Ginnastica Agorà chiude seconda con 85.677, a soli 0.930 punti dalla vincitrice, al termine di una sfida serrata. A completare il podio è la Ginnastica Valentia, terza con 78.689.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Serie C, successo del California Center Club
In Serie C il primo posto va al California Center Club, che totalizza 74.600 punti.
Agorà e Valentia salgono sul podio anche in questa competizione: la Ginnastica Agorà conquista la seconda posizione con 71.550, mentre la Ginnastica Valentia conclude terza con 69.500.
Come rivedere le gare su Volare TV
La domenica di Pomigliano d’Arco è stata proposta in diretta dalle 11.45. Dopo la conclusione delle gare, è possibile tornare sulle esibizioni attraverso Volare TV, lo spazio dedicato alla ginnastica della piattaforma OTT Sportface TV.
Rivivi qui le emozioni dei Campionati di ginnastica aerobica di Pomigliano d’Arco.