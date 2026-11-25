F1, Gp del Qatar: limite di 27 giri per set di gomme. Vasseur: «Ferrari determinata a reagire dopo Las Vegas»

Il penultimo appuntamento del Mondiale si corre a Lusail, dove il limite sulle gomme impone almeno due soste in 57 giri. Il team principal della Rossa chiede un risultato solido con entrambe le vetture.

Dopo una trasferta a Las Vegas da dimenticare, tra errori e penalità, la Ferrari cerca il riscatto in Qatar. Il penultimo appuntamento della stagione di Formula 1 si corre sul Lusail International Circuit.

Il nodo gomme

Lusail è uno dei circuiti più duri dell’anno per gli pneumatici. Nelle lunghe curve ad alta velocità subiscono sollecitazioni laterali particolarmente elevate.

Per questo è stato introdotto un limite massimo di 27 giri per ogni set di gomme. La gara è lunga 57 giri, quindi ogni pilota dovrà fermarsi ai box almeno due volte, e la strategia diventa ancora più delicata.

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Vasseur: «Obiettivo chiaro»

Il team principal della Rossa, Fred Vasseur, chiede una reazione. «Affrontiamo il weekend in Qatar determinati a reagire come squadra e a esprimerci al livello che ci aspettiamo da noi stessi».

Il francese sottolinea quanto sia diversa la pista rispetto a Las Vegas. «Lusail presenta caratteristiche molto diverse, a cominciare dalle lunghe sequenze di curve ad alta velocità. Anche il limite di 27 giri per ciascun set renderà particolare la gestione degli pneumatici e della strategia».

«Avremo tre sessioni di prove libere per preparare al meglio la vettura e l’obiettivo è chiaro: massimizzare ogni aspetto del weekend e portare a casa un risultato solido con entrambe le vetture».