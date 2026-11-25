Golf, al via il DP World Tour 2027 con il BMW Australian PGA Championship: in gara Molinari, Celli e Cristoni. Orari tv su Sky e NOW

Il torneo che apre la stagione si gioca al The Lakes GC di Sydney. Diretta notturna su Sky Sport Golf dalle 3.30, a partire da stanotte, con commento in lingua originale.

Comincia la nuova stagione del DP World Tour. Da giovedì 26 a domenica 29 novembre si gioca il BMW Australian PGA Championship, primo torneo del 2027, in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Sui campi del The Lakes GC di Sydney i protagonisti del circuito internazionale aprono la nuova corsa alla Race to Dubai.

Tre azzurri in gara

Tre gli italiani al via: Edoardo Molinari, Filippo Celli e Matteo Cristoni.

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Gli orari in tv

Per il fuso orario australiano il torneo si segue di notte. Su Sky Sport Golf tutte e quattro le giornate iniziano alle 3.30, con commento in lingua originale.

Notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre – 1ª giornata, dalle 3.30

Notte tra giovedì 26 e venerdì 27 novembre – 2ª giornata, dalle 3.30

Notte tra venerdì 27 e sabato 28 novembre – 3ª giornata, dalle 3.30

Notte tra sabato 28 e domenica 29 novembre – 4ª giornata, dalle 3.30

Il golf trova spazio anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, sull’App Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.