Coppa Davis, Italia-Corea del Sud: apre Musetti contro Hong, poi Cobolli-Kwon. In doppio Berrettini-Vavassori

Il capitano Filippo Volandri ha ufficializzato la formazione per il quarto di finale alla BolognaFiere Arena, al via alle 16. Gli azzurri non hanno mai affrontato i loro avversari, e le scelte per il doppio possono ancora cambiare.

Sono ufficiali le formazioni del quarto di finale di Coppa Davis tra Italia e Corea del Sud, in programma alle 16 alla BolognaFiere Arena.

Il capitano azzurro Filippo Volandri ha scelto Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli per i singolari. Per il doppio sono indicati Matteo Berrettini e Andrea Vavassori.

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Il programma

Apre Musetti contro Seongchan Hong: i due non si sono mai affrontati. Nel secondo singolare Cobolli sfida Soonwoo Kwon, anche in questo caso al primo confronto.

Se dopo i singolari la sfida sarà in parità, si giocherà il doppio decisivo. Berrettini e Vavassori sono indicati contro la coppia sudcoreana formata da Hyeon Chung e Kwon. Le designazioni potranno comunque cambiare al termine del secondo singolare.