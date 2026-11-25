Federica Brignone si ritira: «La gamba mi fa troppo male»

La due volte campionessa olimpica, 36 anni, lo annuncia in un video della Fisi. Ieri era tornata sugli sci a Cervinia, a 91 giorni dall’intervento al ginocchio sinistro. Roda: «Una grave perdita».

Federica Brignone lascia lo sci. La campionessa valdostana, 36 anni, due volte campionessa olimpica, ha annunciato il ritiro in un video diffuso dalla Fisi.

La decisione arriva subito dopo il ritorno sulla neve. Ieri Brignone era tornata sugli sci sulla pista di Cervinia, a 91 giorni dall’intervento per rimuovere placca e viti dal ginocchio sinistro.

«Ho deciso di finire la mia carriera»

«Dopo questi due giorni sulla neve mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e soprattutto mi fa troppo male», ha spiegato. «Per cui ho deciso di finire la mia carriera d’atleta e di non fare più le gare, anche se è una decisione molto difficile».

Prima di chiudere, però, Brignone vuole tornare in gara un’ultima volta. «Mi piacerebbe davvero riaprire una volta ancora il cancelletto di gara per salutare questo mondo che amo e che adoro e per salutare tutti. Vi farò sapere dove e quando».

Roda: «Una grave perdita»

Il presidente della Fisi, Flavio Roda, l’ha ringraziata: «Per la nostra Federazione è una grave perdita, allo stesso tempo dobbiamo solamente ringraziare Federica per avere portato la nostra Federazione e lo sci alpino ai massimi livelli a livello mondiale».

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Una carriera da regina

Con questo addio si chiude una delle carriere più importanti dello sci azzurro. Brignone ha vinto due Coppe del Mondo generali, nel 2020 e nel 2025. Ai Giochi di Milano Cortina 2026 ha conquistato l’oro in gigante e in supergigante.

Quei due titoli olimpici sono arrivati dopo il grave infortunio del 3 aprile 2025. Nella caduta nel gigante dei Campionati italiani in Val di Fassa si era fratturata tibia e perone e aveva rotto il legamento crociato. A marzo 2026 aveva poi chiuso la stagione in anticipo.