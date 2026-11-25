Lindsey Vonn torna in palestra dopo il nono intervento: «Ricomincio… di nuovo»

A nove mesi dalla caduta nella discesa olimpica di Cortina, la statunitense riparte dalla cyclette. La riabilitazione durerà tra i sei e i nove mesi, quindi un rientro in Coppa del Mondo in questa stagione è praticamente escluso.

Una cyclette, un video su Instagram e due parole: «Ricomincio… di nuovo». Lindsey Vonn è tornata ad allenarsi in palestra, e con questo comincia una nuova fase della sua riabilitazione.

Sono passati nove mesi dal drammatico incidente nella discesa olimpica di Milano Cortina. La strada è ancora lunga, ma la fuoriclasse statunitense non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Nove interventi in nove mesi

L’8 febbraio 2026, sull’Olimpia delle Tofane, Vonn cadde e riportò lesioni gravissime alla gamba sinistra. Aveva una frattura esposta e scomposta, aggravata da una sindrome compartimentale che aveva fatto temere persino la perdita dell’arto.

Da allora sono seguiti operazioni e cure tra l’Italia e gli Stati Uniti. L’ultimo intervento, il nono, è arrivato a novembre: i chirurghi hanno rimosso i supporti metallici dalla tibia e ricostruito il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Un giorno alla volta

Ora l’obiettivo è recuperare a poco a poco la funzionalità della gamba. La riabilitazione dovrebbe durare tra i sei e i nove mesi, quindi è praticamente impossibile un rientro in gara nella Coppa del Mondo 2026/27, che si chiuderà a marzo.

Vonn però guarda avanti e sui social racconta i piccoli progressi di ogni giorno: «Riabilitazione 2.0. Faccio progressi, un giorno alla volta. Queste piccole vittorie fanno bene».

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Il precedente che alimenta il sogno

Pensare che Vonn rinunci per sempre allo sci sarebbe prematuro. Prima dell’incidente aveva già dimostrato di saper spostare i limiti dell’età.

Lasciate le gare nel 2019, è tornata in Coppa del Mondo a quasi sei anni di distanza. Nel dicembre 2025 ha vinto la discesa libera di St. Moritz a 41 anni, diventando la vincitrice più anziana nella storia del circuito maggiore.

Ad aprile aveva lasciato aperta la possibilità di rimettersi in gioco ancora una volta sugli sci. Oggi la priorità è guarire e ritrovare la condizione fisica. Conoscendo la sua storia, però, la parola fine non sembra ancora scritta.