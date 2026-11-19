Pro Recco ai quarti di Champions League: Brescia battuto 12-7 nel derby italiano

La Pro Recco vola ai quarti di finale di Champions League di pallanuoto. Ieri sera i liguri hanno battuto AN Brescia 12-7 nel derby italiano valido per la quarta giornata della fase a gironi. Un successo pesantissimo, che consegna alla squadra di casa la qualificazione matematica al turno successivo e condanna invece Brescia all’eliminazione dalla Champions, con conseguente retrocessione in Euro Cup. Grande protagonista della serata Alvaro Granados, autore di cinque reti.

Pro Revo-Brescia 12-7: Granados trascina i liguri

La partita si è subito messa sui binari giusti per la Pro Recco. Dopo il botta e risposta iniziale tra Irving e Leinweber, Granados ha firmato due gol nel giro di pochi minuti, mentre Cannella ha completato il primo allungo sul 4-1.

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Brescia ha reagito nella seconda frazione con Alesiani e Giri, rientrando fino a -1, ma i padroni di casa hanno mantenuto il controllo e sono andati all’intervallo lungo avanti 6-4.

Brescia eliminato, Pro Recco già ai quarti

Nel terzo periodo Brescia è riuscita anche a trovare il pareggio con Giri e Ferrero, ma lo sforzo è stato pagato nel finale. Zalanki ha riportato avanti Recco, poi Iocchi Gracca e Cannella hanno scavato il solco fino al 10-7. Nell’ultimo quarto il Brescia non è più riuscito a segnare, con Granados che ha completato la sua grande serata con altre due reti fissando il punteggio sul definitivo 12-7.

La classifica del girone B vede ora Radnicki a 12 punti, Pro Recco a 6, Brescia a 3 e Oradea a 0. Con due giornate ancora da giocare, la Pro Recco è già certa del passaggio del turno, mentre Brescia dovrà salutare la Champions League.